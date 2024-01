Kumano, un voyage musical en images 2006 2276

Avec le photographe Reiner van Brummelen, la pianiste Tomoko Mukaiyama présente un concert-installation qui évoque, par des souvenirs d’enfance et des impressions sensorielles, la région dont elle est originaire au Japon.

Tomoko Mukaiyama est une pianiste qui aime faire vivre la musique au-delà des limites habituelles du concert. Artiste pluridisciplinaire qui explore aussi les formes visuelles, elle collabore régulièrement avec des cinéastes, designers, architectes, danseurs ou photographes. Après plusieurs films expérimentaux pour des festivals et des musées, elle retrouve Reiner van Brummelen pour un nouveau projet hybride, Kumano, qui évoque sa région natale sur l’île de Honshu au Japon, non loin de Kyoto, où les beautés légendaires de ses paysages, de ses sites sacrés et de ses chemins de pèlerinage dans les monts Kii – inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco – côtoient le monde d’aujourd’hui. Créée à Nagoya en 2021, l’installation mêle des partitions classiques et contemporaines avec des sons électroniques, des bruits de la nature et des images filmées sur place par le photographe néerlandais.

Une immersion musicale, sonore et visuelle hors du temps

Les choix musicaux illustrent cette interpénétration du passé et du présent. Aux harmonies décantées de l’Andante de la Sonate pour orgue BWV 528 de Bach – dans la transcription de Stradal au répertoire des pianistes – et de l’Adagio assai du Concerto en sol majeur de Ravel, répond la célérité virtuose des traits et des déflagrations de Shiraz, ultime pièce pour piano solo que Vivier a écrite, inspirée par la ville éponyme en Iran. Autre musicien pluridisciplinaire de la nouvelle génération, qui pratique également la poésie et les arts visuels, Maxim Shalygin offre avec deux Préludes écrits à vingt ans en 2005, des éclats de mystère aux confins du silence. L’écriture dissout les frontières temporelles de la même manière que Tomoko Mukaiyama elle-même dans After Rameau n°1 et Yellow, qu’elle a composé pour Kumano. Ce concert-installation où les notes dialoguent avec les bruits et les images invite à une immersion où les époques et les mémoires, autobiographiques et universelles, se mêlent en une parenthèse extatique.

Gilles Charlassier