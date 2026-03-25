La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°341
mars 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Théâtre - Agenda

« Abysses », un texte personnel de Davide Enia mis en scène par alexandra Tobelaim

« Abysses », un texte personnel de Davide Enia mis en scène par alexandra Tobelaim - Critique sortie Théâtre paris 75003 Maif Social Club
©Crédit photo : ABYSSES - Alexandra Tobelaim - NEST - © Matthieu Edet
Crédit photo : ABYSSES - Alexandra Tobelaim - NEST - © Matthieu Edet

Maif Social Club / texte de Davide Enia / mise en scène de Alexandra Tobelaim

Publié le 25 mars 2026 - N° 342

 

La metteuse en scène Alexandra Tobelaim porte à la scène Abysses, texte lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques – ARTCENA de l’Italien Davide Enia, avec le comédien Solal Bouloudnine et la musicienne Claire Vailler.   

Sur les rivages de Lampedusa, un père et un fils regardent l’Histoire s’écrire depuis la Méditerranée. Le récit tisse ensemble deux fils indissociables : la crise migratoire vue depuis ceux qui la vivent au quotidien – sauveteurs, habitants, gardiens de cimetières – et la relation silencieuse, fragile, d’un fils à son père vieillissant. Avec ce texte, l’auteur sicilien Davide Enia s’inspire de son vécu familial. Loin des grands discours, Abysses s’attache aux gestes du quotidien, aux « petites choses de rien » qui font sens. Ce théâtre-récit, traduit par Olivier Favier, rend à chacun son humanité et une dose d’espoir nécessaire. « S’appuyant sur ce récit, notre travail avec Solal Bouloudnine sera une transmission. Donner à voir ces images, cette lumière, donner chair à tous ces mots. Au plateau, juste quelques éléments sur lesquels notre œil puisse s’échapper et notre imaginaire se construire » explique Alexandra Tobelaim. Pas de décor, pas d’artifice : juste une voix, une guitare – celle de la musicienne Claire Vailler – et des histoires vibrantes qui marquent.

Isaure Do Nascimento

A propos de l'événement

ABYSSES
du jeudi 9 avril 2026 au samedi 11 avril 2026
Maif Social Club
Maif Social Club, 37 rue de Turenne, 75003 Paris.

Tél : 01 44 92 50 90. Durée : 1h15

Tous les articles Théâtre

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Théâtre

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

Festival de Magie du TNN , une 4e édition qui met la richesse d'un art ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Théâtre

S'inscrire