La metteuse en scène Alexandra Tobelaim porte à la scène Abysses, texte lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques – ARTCENA de l’Italien Davide Enia, avec le comédien Solal Bouloudnine et la musicienne Claire Vailler.

Sur les rivages de Lampedusa, un père et un fils regardent l’Histoire s’écrire depuis la Méditerranée. Le récit tisse ensemble deux fils indissociables : la crise migratoire vue depuis ceux qui la vivent au quotidien – sauveteurs, habitants, gardiens de cimetières – et la relation silencieuse, fragile, d’un fils à son père vieillissant. Avec ce texte, l’auteur sicilien Davide Enia s’inspire de son vécu familial. Loin des grands discours, Abysses s’attache aux gestes du quotidien, aux « petites choses de rien » qui font sens. Ce théâtre-récit, traduit par Olivier Favier, rend à chacun son humanité et une dose d’espoir nécessaire. « S’appuyant sur ce récit, notre travail avec Solal Bouloudnine sera une transmission. Donner à voir ces images, cette lumière, donner chair à tous ces mots. Au plateau, juste quelques éléments sur lesquels notre œil puisse s’échapper et notre imaginaire se construire » explique Alexandra Tobelaim. Pas de décor, pas d’artifice : juste une voix, une guitare – celle de la musicienne Claire Vailler – et des histoires vibrantes qui marquent.

Isaure Do Nascimento