Monologue écrit par Fabrice Melquiot pour le comédien Roland Vouilloz, qui a demandé à Jean-Yves Ruf de le mettre en scène, Le Bizarre révèle la singularité d’un homme enfermé dans sa solitude.

Quel regard portez-vous sur le comédien qu’est Roland Vouilloz ?

Jean-Yves Ruf : Roland est un acteur très intuitif, très intense. Puissant et délicat. Jamais scolaire. Il cherche toujours à creuser dans l’humain. C’est un acteur au présent, sans cesse.

C’est pour lui que Fabrice Melquiot a écrit Le Bizarre…

J.-Y.R. : Oui, après l’avoir vu jouer sur scène. Le jeu de Roland, sa présence, ce qu’il dégage, a inspiré Le Bizarre à Fabrice Melquiot. Ils ne se connaissaient pas. Dès qu’il a eu le texte en main, Roland a immédiatement pensé à moi pour l’accompagner. Ce texte m’a étonné et m’a fait rire. Sa tonalité est très particulière, sur un fil. On ne sait si l’on doit en rire ou en pleurer. On finit par rire, mais d’un rire qui nous libère. C’est un texte très impudique qui parle du bizarre, des êtres bizarres que nous sommes.

De quelle manière est-il impudique ?

J.-Y.R. : Il est impudique parce qu’il fouille l’intimité de nos solitudes crasses. Notre besoin de fantasmer, de nous inventer des vies, des aventures, notre échec parfois à y croire jusqu’au bout. Nos gribouillis intimes.

« Cet homme est d’un bizarre qui nous regarde, c’est pour cela qu’il nous fait rire. »

Que nous dit ce quinquagénaire qui vit seul chez lui ?

J.-Y.R. : Il a un langage bien à lui, parfois proche d’un langage d’enfant. Il parle de sa sœur disparue quand il était petit, de la femme qu’il est en train d’attendre devant nous. Il l’a rencontrée au supermarché, l’a invitée à manger. Quand il entend sonner, il va ouvrir, personne n’entre. On comprend que tout cela est dans sa tête, qu‘il est en train de l’imaginer. Il l’invite à s’asseoir, lui parle, imagine ses réponses, se confie à nous.

Sur quoi ouvre sa bizarrerie ?

J.-Y.R. : Cet homme est d’un bizarre qui nous regarde, c’est pour cela qu’il nous fait rire. Parce qu’on le connait, parce qu’il porte une part de nous, celle qui berce nos angoisses à coup de récits fantasmés, de scènes intérieures, d’imaginations consolantes. Jusqu’au moment où l’on tombe dans une fondrière, où on ne croit plus à nos propres récits. Sa pensée tourne sur elle-même, parfois tenue, parfois errante. C’est la pensée d’un homme hors du flux social, encalminé dans sa solitude et ses remugles intérieurs. Un homme seul, absolument seul, qui tente de tenir, de se faire rire lui-même.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat