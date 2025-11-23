Laurence Equilbey dirige deux grandes pages sacrées du xviiie siècle : la Messe du couronnement de Mozart et le Magnificat de Carl Philipp Emmanuel Bach.

Dans le Magnificat que Carl Philipp Emmanuel Bach compose en 1749, l’ombre portée du père est bien sensible. Reprenant ce chant de vêpres que Jean-Sébastien Bach avait lui-même mis en musique quelque dix-huit ans auparavant, c’est un peu une offrande qu’il lui fait mais la fidélité au modèle – à cet élan caractéristique, au flamboiement de l’orchestre – n’empêche pas l’affirmation d’un style propre, déjà plus classicisant. Avec la Messe « du couronnement », Mozart, par ailleurs admirateur des Bach père et fils, apporte à la musique sacrée une liberté dramatique nouvelle, appuyée sur une utilisation différenciée de l’orchestre et des voix – ici, le chœur accentus et un quatuor de solistes emmené par la soprano Sandrine Piau.

Jean-Guillaume Lebrun