Philippe Leroux présente L’annonce faite à Marie

Le compositeur Philippe Leroux (né en 1959) adapte le « mystère » de Paul Claudel. C’est son premier opéra, mais il y poursuit une longue exploration des possibilités expressives de la voix et du chant.

L’œuvre vocale de Philippe Leroux, particulièrement fournie, puise son matériau textuel à des sources en apparence très diverses : poésie, manuscrits de Guillaume de Machaut, chants amérindiens… Il ne s’agit jamais d’une simple mise en musique, mais d’un questionnement de la musique et du processus de création. Deux titres sonnent d’ailleurs comme l’aveu d’une telle démarche — Pourquoi ? (2009) et Quid sit musicus ? (2014) – qui du reste est peu ou prou la même dans les œuvres instrumentales.

Narration et abstraction

Avec L’Annonce faite à Marie, Philippe Leroux se contraint à traiter le texte pour la narration qu’il véhicule. Il n’entend pas pour autant abdiquer d’autres puissances musicales des mots et il faut s’attendre à ce que, comme dans le chef-d’œuvre vocal VOI(REX), l’abstraction sonore prenne, avec l’aide de l’électronique musicale de l’Ircam, le relais d’une présentation concrète du monde. « Chez Claudel, souligne le compositeur, le sens ne provient pas seulement de l’écrit mais également de la manière dont le texte est porté ». Un beau défi pour la metteuse en scène Célie Pauthe. Autour de chanteurs proches du compositeur (Raphaële Kennedy, Vincent Bouchot), on retrouve la mezzo Sophia Burgos (acclamée à Nantes il y a quelques années lors de la création de Maria Republica de François Paris) et l’ensemble Cairn dirigé par Guillaume Bourgogne.

Jean-Guillaume Lebrun