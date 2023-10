Avec (LA)HORDE, l’abondance d’images forme l’idée du « contenu », forcément numérique, forcément viral, à défaut ici d’être chorégraphique.

Oui, nous sommes à l’ère du contenu, de celui qui nous arrive directement dans la paume de la main, que l’on reçoit puis balaye d’un simple mouvement de doigt. Oui, les images sont notre nouvelle réalité, bouleversant nos présences au monde, perdus que nous sommes entre incarnations véritables et avatars virtuels. La nouvelle création du Ballet National de Marseille, emmené par le collectif (LA)HORDE, prend à bras-le-corps ce phénomène qui emporte notre époque jusqu’à en bouleverser les codes et les rapports sociaux. Dans une atmosphère industrielle qui sent le hangar ou la zone de fret, les dix-huit danseurs et danseuses vont dérouler, en quatre tableaux, différentes manières d’être, en référence directe avec les images et pratiques venues de la toile et des réseaux sociaux. La première séquence peut prêter à sourire, en forme de puérils combats joliment chorégraphiés devant une voiture (non polluante) que tous veulent conquérir. Ce n’est qu’après que les identités se dévoilent, principalement à travers les vêtements, tous très différents et empruntés à une multitude de tendances et de références. Mais les interprètes sont ici littéralement bloqués dans des attitudes qui nous rappellent des personnages de jeu vidéo. Le travail d’états de corps est très impressionnant pour arriver à la précision gestuelle de ces avatars qui n’ont plus rien d’humain sinon l’apparence. Leurs marches et leurs courses, hyper réalistes du point de vue du métavers ou d’un jeu en réseau, conduisent à des attitudes martiales, des postures d’attente, des gestes de violence où la mitraillette est prête à être dégainée.

Le piège algorithmique

Après le triomphe des avatars, celui du corps hyper sexualisé : la danse sert de support aux ondulations du bassin et autres emboîtements sensuels. La surenchère se fait dans l’enchaînement des formes et des poses, dans la vitesse décuplée, dans la multiplication des variations, dans l’outrance des situations où les corps s’éclatent. Mais il faudra attendre Lucinda Childs ( !?) et Philip Glass pour enfin voir de vrais sourires et du plaisir sur les visages des danseurs. Dans cette dernière séquence, c’est une danse au kilomètre qui se déploie dans un immense fourre-tout épuisant et jubilatoire, qui mêle le tournoiement postmoderne aux élans modern’jazz, dissolvant All That Jazz dans Dirty Dancing sur fond de twerk vidéo-clipé. Avec Age of Content, les chorégraphes de (LA)HORDE choisissent de parler de la surabondance par la surabondance, de traiter de la notion de contenu sans réussir à en formuler la critique, de convoquer et mêler les références à la superficie de l’invention chorégraphique. Au final, ils finissent par devenir eux-mêmes les algorithmes dont nous dénonçons les effets : ils nous abreuvent d’images séduisantes ou directement reliées à nos pulsions primaires de sexe et de violence, pour que, ainsi happés, nous en redemandions encore. Pour preuve le public, qui n’attend pas un quart de seconde que la lumière s’éteigne pour exulter en standing ovation.

Nathalie Yokel