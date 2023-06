Pour interroger la figure du père, les artistes de l a c a v a l e donnent vie dans L’âge de nos pères à un collectif qui ressemble au leur. Par l’art, ils cherchent un remède à la violence.

Le documentaire, pour le collectif l a c a v a l e fondé en 2014 par des artistes venant du théâtre et du cinéma – Nicolas Drouet, Antoine d’Heygere, Julie Ménard et Chloé Simoneau –, est « un reflet sensible du réel, un regard partiel, où la subjectivité est assumée ». Dans L’âge de nos pères, le groupe met en scène sa démarche en donnant à voir des artistes au travail. On les découvre en pleine réalisation d’un documentaire sur l’origine de la violence des hommes. Chacun présente le fruit de son enquête personnelle sur le sujet. L’un a interrogé son propre père, un autre a tendu son micro à des femmes victimes de violences conjugales… C’est donc une pièce foisonnante et hybride qu’ils nous livrent, pour dire leur désir de trouver des alternatives au fonctionnement actuel de notre société. En disant les inégalités et la domination, l a c a v a l e exprime le besoin du contraire.

Anaïs Heluin