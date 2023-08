L’ouverture de la saison de l’Orchestre de Paris est placée sous le signe de la musique du vingtième siècle.

Klaus Mäkelä ouvre la saison de l’Orchestre de Paris avec un programme autour de 1910 : Petrouchka, avec un film de Bertrand Mandico, qui fait partie du triptyque vidéo autour des ballets de Stravinski coproduit avec le Festival d’Aix-en-Provence, le Concerto pour piano n°1 de Prokofiev par Bertrand Chamayou, et Les Cloches de Rachmaninov, poème symphonique avec chœurs et solistes, hybridation qui rappelle les grandes fresques mahlériennes. C’est la plus vaste, la Symphonie n°3, que dirigera la semaine suivante Semyon Bychkov. Les 20 et 21 septembre, Martin Grubinger donnera la création française d‘Inferno, concerto pour percussions de Daniel Bjarnason inspiré par la nature islandaise. Les 27 et 28, Renaud Capuçon fera redécouvrir une œuvre de jeunesse de Richard Strauss, son Concerto pour violon, sous la baguette de Paavo Järvi. Début octobre, Klaus Mäkelä revient avec les sortilèges orchestraux du Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy et du Mandarin merveilleux de Bartok, auxquels répondront les deux Concertos pour piano de Ravel confiés à Yuja Wang.

Gilles Charlassier