La Leçon de Ionesco de Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault

Le Théâtre du Corps, alias Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault, mettent en scène La Leçon de Ionesco dans un spectacle aussi théâtral que chorégraphique.

Après avoir proposé Les chaises ? puis M. & Mme Rêve, Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault poursuivent leur exploration du théâtre de l’absurde d’Eugène Ionesco et mettent en scène et en danse La Leçon. Dans ce « drame comique » en un acte souvent lu comme faisant référence au pouvoir dictatorial, un vieux professeur très timide reçoit une jeune et souriante bachelière qui veut passer son « doctorat total ». Lui enseignant l’arithmétique et la philologie comparée, il devient de plus en plus agressif et dominateur tandis que l’écolière, décontenancée, épuisée et rendue malade par tant de savoir inepte, finit somnolente et inerte jusqu’au crime final.

Un malaise grandissant

Julien Derouault lui-même joue le rôle du professeur, « un Louis de Funès survolté enseignant tout et n’importe quoi » comme le décrit la présentation du Théâtre du Corps. Il est accompagné par six jeunes gens qui interprètent Marie, sa bonne et complice qui tente de le mettre en garde puisque « l’arithmétique mène à la philologie et la philologie mène au pire », la jeune bachelière et quatre autres élèves. Les trois protagonistes s’emparent du texte de Ionesco en même temps que tous le dansent. Les gestes, académiques, sont élégants, l’énergie des ensembles à l’unisson est entraînante, l’esthétique d’une colonne de corps ouvrant un à un leurs bras en couronne est séduisante. Le tout est bien exécuté, particulièrement par Julien Derouault qui fait plus que maîtriser son art. Après chaque scène les applaudissements sont nourris, autant que les rires nombreux. Pourtant je ne parviens pas à partager cet enthousiasme. La danse, d’abord, me paraît peu inventive et souvent trop illustrative. Et puis surtout mon malaise grandit. Car si selon les mots de Ionesco, les lueurs lubriques maintes fois réprimées des yeux du professeur finissent par devenir une flamme dévorante, elles prennent une fois mises en danse une importance considérable. En témoigne notamment un pas de deux qui alterne entre portés délicieux et postures coïtales. Je peine à rire de ces ébats entre vieux professeur et jeune élève manipulée de cette manière potache. Qui plus est à la lumière de notre actualité.

Delphine Baffour