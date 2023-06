Le Collectif La Voix des Plumes, porté par Ronan Rivière, investit le texte rarement exploité de Lope de Vega, Las Ferias de Madrid. Dans un décor à plusieurs niveaux, sept comédiens et un pianiste font revivre la pièce espagnole du Siècle d’or. À l’atmosphère chaleureuse de l’été s’ajoute alors celle de Madrid.

Une petite placette surmontée de balcons et d’escaliers colorés occupe l’espace. C’est astucieux : la place étroite au cœur de la ville renferme celles et ceux qui fuient la grande foire tout à côté. Nous sommes à Madrid au XVème siècle. À l’abri de la foule, les hidalgos (gens de petite noblesse) prennent un peu de répit, se croisent et échangent rumeurs et commentaires. C’est dans ce décor que Ronan Rivière adapte la pièce de Lope de Vega, et met en scène un défilé de personnages qui, bientôt, habitent la place deux jours et deux nuits. Au gré des allers et venues, se dévoilent peu à peu une époque et ses mœurs. À la comédie se joint le rythme entraînant de la musique, au piano par Olivier Mazal (musique de Manuel de Falla) et au chant par Laura Chetrit (Violante). Tandis que les scènes défilent, les liens entre les personnages s’éclairent, faisant apparaître une société miniature qu’il est plaisant de découvrir.

Un Madrid fantasmé sous le regard d’une troupe d’aujourd’hui

Trois hommes, Leandro, Adrián et Patricio, dans leurs costumes colorés, arpentent la place et surtout, scrutent les balcons ; l’un d’eux cherche une femme dans la foule de la foire. Une femme sous l’emprise de son mari succombe sous le charme d’un autre. Les bourses, objets de convoitise, sont dérobées. Les quiproquos s’emmêlent tandis que la nuit tombe et que les ombres madrilènes se substituent à l’atmosphère chaleureuse de la journée. La pièce de Ronan Rivière convoque le comique et la musicalité du texte de Lope de Vega (1587-88) tout en le rendant audible à son public, résultat d’un travail d’adaptation réussi pour cette pièce jamais jouée en France. Le collectif propose une belle qualité de jeu et de cohésion, permettant à l’issue dramatique de se fondre habilement dans les méandres des rues espagnoles, bien à l’abri de la foire.

Louise Chevillard