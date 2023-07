Cosi fan tutte contre-nature de Dmitri Tcherniakov

Report, comme Wozzeck, de la crise sanitaire, le Cosi fan tutte mis en scène par Tcherniakov transpose la désillusion initiatrice du livret de Da Ponte au sein de couples mûrs, interprétés par des chanteurs également matures. Sous la direction de Thomas Hengelbrock, cette expérimentation dramaturgique ne laisse pas indemne la musique de Mozart.

Ses protestations d’admiration pour Cosi fan tutte n’y changent rien : la note d’intention de Dmitri Tcherniakov transpire la résistance à la forme abstraite de cette fable qui porte l’empreinte du Siècle des Lumières. Face au public du Théâtre de l’Archevêché, la transposition de l’argument de Da Ponte – avec les partenaires habituels, Elena Zaytseva aux costumes et Gleb Filshtinsky pour les lumières – dans quelque retraite au luxe épuré contemporain pour quinquagénaires qui n’ont aucun problème de fins de mois répond sans nul doute aux supposées injonctions d’identification. Au prix de certains glissements dramaturgiques, la manipulation initiatrice de Don Alfonso devient une mise à l’épreuve de deux conjugalités installées, qui n’en ressortiront pas indemnes. Cette prise de distance par rapport à la lettre du livret met en lumière certains non-dits – l’air de Fiordiligi « Per pietà » face son amant Guglielmo se fait ainsi confession d’une fragilité inavouable. Mais une telle direction d’acteurs scrutant les soubresauts du tissu psychologique souffre d’une certaine propension à l’hystérie que l’on retrouve régulièrement dans le travail de Tcherniakov, faisant éclater les tensions intimes au risque de l’excès – l’issue tragique verse dans une actualité de fait divers grand-guignolesque.

Pâle hommage à Mozart

Cette expérimentation pour blasés de l’art lyrique laisse également des traces sur la réalisation vocale, avec un plateau composé de chanteurs de l’âge des protagonistes. Conçus pour de jeunes solistes, les rôles changent de couleur avec des gosiers matures. Si l’impact des années n’affecte guère l’homogénéité de la Dorabella campée par Claudia Mahnke, il altère plus sensiblement le caractère tourmenté de la Fiordiligi d’Agneta Eichenholz, dont l’intelligence expressive ne compense pas toujours la perte de souplesse du timbre et de l’émission. Cela s’avère encore plus délicat pour le Ferrando de Rainer Trost, dont le métier ne peut faire oublier les raideurs qui compromettent le legato. Russell Braun s’en tire mieux en Guglielmo, qui, à défaut de la rondeur, a conservé une robustesse qui sait se faire mordante. Si l’on oubliera la palette réduite de Nicole Chevalier, on retiendra les audaces de Georg Nigl qui trahit le chant mozartien de Don Alfonso en un parler-chanter au plus près des mots, quand bien même cela tourne vite au système et tombe dans une préciosité artificielle à rebours de la partition. Dans une fosse à l’acoustique relativement ingrate, Thomas Hengelbrock sacrifie la chair orchestrale pour soutenir les chanteurs, ne gardant souvent des saveurs de son Orchestre Balthasar Neumann que la ponctuation au pianoforte d’Andreas Küppers et une fraîcheur des vents parfois crue. Un Cosi qui est un pâle hommage à l’ouverture du Festival en 1948 avec le même opéra de Mozart.

Gilles Charlassier