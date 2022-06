La Cie Onavio d’Alban Coulaud met au jour les forces de l’enfance avec Moby Duck

Tout juste créée, la nouvelle proposition de la Cie Onavio, dirigée par Alban Coulaud, propose de mettre au jour les forces de l’enfance…

Madame V vit seule avec son petit. Une vie bien rangée, rythmée par les histoires et les livres qu’elle consomme toute la journée. Un peu renfermée, sans doute. Un beau jour surgit un tout petit canard jaune, perturbant cet écosystème si bien ordonné. Peu à peu, ils vont s’apprivoiser et se tirer l’un et l’autre vers le haut, vers le vivre ensemble. Dans une veine absurde, la pièce aborde les fragilités de l’enfance, le rapport à l’autre et, surtout, les forces insoupçonnées de chacun…

Louise Chevillard