Stravinsky à l’écran par l’Orchestre de Paris

Klaus Mäkelä dirige les trois grands ballets russes de Stravinsky, accompagnés de films réalisés sur mesure.

Créés au Palais Garnier, au Théâtre du Châtelet et au Théâtre des Champs-Élysées entre 1910 et 1913, les trois grands « ballets russes » composés par Igor Stravinsky pour Serge de Diaghilev sont devenus des piliers du répertoire symphonique. Aujourd’hui la narration et les pas des danseurs s’oublient derrière le foisonnement des rythmes et des couleurs de L’Oiseau de feu, de Pétrouchka et du Sacre du printemps. Avec ce programme dirigé par Klaus Mäkelä et créé au Festival d’Aix-en-Provence, l’Orchestre de Paris cherche à redonner à ces chefs-d’œuvre une nouvelle dimension visuelle. Il a confié à trois cinéastes/vidéastes (respectivement Rebecca Zlotowski, Bertrand Mandico et Evangelina Kranioti) la réalisation d’un film épousant, de plus ou moins près, les partitions de Stravinsky, et qui crée un nouveau contrepoint où la musique mène le mouvement.

Jean-Guillaume Lebrun