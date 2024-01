Après sa déprogrammation à la Comédie de Genève et au Festival d’Avignon, la dernière création de Krystian Lupa a finalement vu le jour, le 13 janvier, au Théâtre national de l’Odéon. Adapté d’un roman de l’écrivain allemand W. G. Sebald, ce spectacle associant scènes de plateau et séquences de cinéma échappe à l’intensité tellurique qui fait habituellement la force de l’univers théâtral du grand metteur en scène polonais.

Pour commencer, il faut bien sûr dire que le dernier spectacle de Krystian Lupa est une belle création. Une proposition ample, ambitieuse, qui donne naissance aux ambiances crépusculaires et mélancoliques d’existences brisées par la violence de l’exil, géographique ou mental. Cette représentation de plus de quatre heures vise à rendre compte des vies tourmentées de deux personnages des Émigrants, roman-document de W. G. Sebald (1944-2001) publié en langue allemande en 1992, puis en français en 1999 (chez Actes Sud, dans une traduction de Patrick Charbonneau). Krystian Lupa ne porte pas l’ensemble de cette œuvre littéraire à la scène. Il se concentre sur deux des quatre portraits qui la composent. Celui de Paul Bereyter, un instituteur allemand dont W. G. Sebald a été l’élève, enseignant qui s’est vu interdire d’exercer son métier par les Nazis du fait de la judéité d’un de ses grands-pères. Puis celui d’Ambros Adelwarth, le grand-oncle de l’écrivain qui, après avoir quitté l’Allemagne dans les années 1910 pour s’installer aux États-Unis, est devenu le factotum, le compagnon de voyage et l’amant de Cosmo Solomon, le fils d’une riche famille de banquiers juifs new-yorkais.

Deux personnages en exil

Ce spectacle composite et inégal, elliptique, est fait de creux et de pleins, de lenteur et de silences. Il accorde une grande place à des scènes filmées en amont du spectacle, plus rarement captées en direct. Sur scène et sur écran (un tulle, à l’avant-scène, fait office d’espace de projection géant), des êtres fantomatiques se croisent et se font face, répercutent l’essence tragique de destins aux espoirs engloutis. Où sont passés la densité organique, la relation profondément mystérieuse à la temporalité théâtrale, la puissance du vivant hors norme des grands spectacles de Krystian Lupa ? On pense à Place des Héros (2015), à Perturbation (2013), à Persona.Marilyn (2010), à Zaratustra (2006)… Aujourd’hui, Les Émigrants déçoivent. Bien sûr, dans les rôles de Paul Bereyter et de sa compagne Hélène, Manuel Vallade et Mélodie Richard créent la matière d’une vérité poignante. De même, le cadre esthétique de la représentation est d’une éclatante beauté (la scénographie et les lumières sont du metteur en scène). Mais cette adaptation de l’œuvre de W. G. Sebald ne trouve pas son point d’équilibre entre théâtre et cinéma. Un inconscient se cherche. Ainsi qu’un rapport au réalisme et à la narration, une façon de dire, de révéler, qui permettrait de mettre à nu plutôt que d’illustrer.

Manuel Piolat Soleymat