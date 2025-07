Pour sa nouvelle exploration du théâtre de Samuel Beckett, Jacques Osinski a réuni une distribution prestigieuse : Denis Lavant, Jacques Bonnaffé, Jean-François Lapalus et Aurélien Recoing. Les quatre comédiens interprètent En attendant Godot au Théâtre des Halles. Un spectacle en mode mineur.

Cap au pire en 2017. La dernière Bande en 2019. L’Image en 2021. Fin de partie en 2022. En attendant Godot aujourd’hui, dans le cadre du Festival Avignon Off 2025. Jacques Osinski n’en finit pas de célébrer l’œuvre de Samuel Beckett. Une œuvre faite de soulèvements et de paradoxes multiples : entre saisissements tragiques et bouffées burlesques, sens du concret et envolées existentielles. De textes en textes, dans le champ du roman comme dans celui du théâtre, l’écriture de l’écrivain irlandais, lauréat du prix Nobel de littérature en 1969, nous amène à arpenter les paysages ambitieux d’une condition humaine ballotée entre trivialité du quotidien et vertige de l’incommensurable. Chaque rendez-vous avec les profondeurs de cet univers énigmatique crée des attentes qui, c’est la loi de la création théâtrale, peuvent ne pas toujours être entièrement satisfaites. C’est le cas de la version en demi-teinte d’En attendant Godot que signe Jacques Osinski au Théâtre des Halles, avec son fidèle complice Denis Lavant dans le rôle d’Estragon, Jacques Bonnaffé dans le rôle de Vladimir, Aurélien Recoing dans le rôle de Pozzo et Jean-François Lapalus dans le rôle de Lucky. Le personnage du Garçon (interprété par Léon Spoljaric-Poudade) intervient quant à lui par le biais d’une vidéo projetée sur le mur de fond de scène.

Une idée d’artisanat

Cette distribution de haut vol donne corps à la dimension terrienne, résolument concrète de la pièce de Beckett. Comme au ras du texte, semblant s’attacher à étouffer les souffles métaphysiques d’En attendant Godot plutôt qu’à les favoriser, Denis Lavant et Jacques Bonnaffé interprètent des êtres certes profondément incarnés, mais sans réelle envergure. Le couple que forment les deux grands comédiens ne tient pas ses promesses. L’un en face de l’autre plus que l’un avec l’autre, l’étrangeté de la relation qui unit Estragon et Vladimir ne s’exprime jamais pleinement. Il faut attendre l’arrivée d’Aurélien Recoing et de Jean-François Lapalus (dont la présence poétique est impressionnante) pour que le théâtre se mette véritablement à vibrer, à s’élever, à vivre. Les béances existentielles de cette avancée vers le néant à la fois sublime et saugrenue s’ouvrent puis se referment. On traverse quelques tunnels. On est parfois touché par la simplicité sans esbrouffe d’une représentation qui sert l’idée d’artisanat. Mais la plus célèbre pièce de Beckett est comme un animal sauvage. Elle nécessite ampleur et liberté. Elle a besoin d’un groupe d’acteurs qui cheminent ensemble, en pleine complicité, pour faire se soulever les mystères toujours incertains d’un des théâtres les plus exigeants qui soient.

Manuel Piolat Soleymat