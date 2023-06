Alexandra Cismondi imagine une dystopie en forme de conte absurde, poétique et déjanté, autour d’une famille qui plonge dans l’abîme creusé par une crise d’adolescence cruelle et tragique.

« Une famille et deux adolescentes, trois histoires d’amours, peut-être quatre, un lycée exsangue aux professeurs follement baroques et tristement dépassés, le dernier hamster russe de toute l’histoire de la Terre et tous ces mots qu’on ne dit plus. Une arme chargée. La main d’un jeune homme. La première fois. Et tout au fond là-dedans, un bout de ce qu’on pense être la maternité, le devoir de parent et celui d’enfant. » Tel est le décor de la pièce d’Alexandra Cismondi, née de son désir d’écrire sur l’adolescence après la tuerie scolaire de Parkland en 2018, particulièrement meurtrière. Dans un monde qui exacerbe les défauts du nôtre et semble annoncer les déboires que notre incurie prépare, la perte des repères et des certitudes est totale : langue dégenrée, surveillance constante par les objets connectés, obsession sécuritaire et organisation de marches pour le froid.

Rebâtir sur les ruines

Anne-Elodie Sorlin, Christophe Paou, Lou Chauvain et Alexandra Cismondi interprètent les membres de la famille Tardi Muller, réunis le soir de l’anniversaire de Lo, la plus jeune des deux filles, autour d’un gâteau sur lequel est fichée une bougie que personne n’arrive à souffler. « Il s’est passé quelque chose. Le passé se rejoue. Quelque part, on a échoué, mais où ? Et combien ça coûte de se relever ? Qu’est-ce que ça va nous coûter ? Faut-il accepter la tragédie pour se sauver ? Faut-il continuer ? Comment se reconstruire et reconstruire sa famille sur les ruines d’une civilisation qu’on croyait bâtir ? » Telles sont les questions qu’explorent les personnages de cette fable fantasque et débridée.

Catherine Robert