Maurice Béjart par le Ballet de l’Opéra de Paris

Le Ballet de l’Opéra de Paris rend hommage à Maurice Béjart avec L’Oiseau de feu, Le Chant du compagnon errant et le mythique Boléro.

Le Ballet de l’Opéra de Paris puise dans un répertoire de plus de vingt pièces, témoignant d’un étroit compagnonnage qui aura duré plus de quarante ans, pour rendre hommage à Maurice Béjart. Il en extrait trois œuvres pour un programme intense. L’Oiseau de feu, créé en 1970 pour l’institution, revisite la partition de Stravinsky en un ballet révolutionnaire mené par un jeune Phénix. Le mythique Boléro, né en 1961 et immortalisé à l’écran par Jorge Donn, fait raisonner la mélodie éponyme de Ravel dans le corps d’un ou d’une interprète qui, seul sur une table, est entouré par ses congénères représentant la pulsation. Moins célèbre et plus intimiste, Le Chant du compagnon errant (1971) est un duo qui met en scène un jeune homme et son mentor sur un cycle de lieder de Mahler.

Delphine Baffour