Pour la troisième année, le Théâtre des Doms investit son jardin pour proposer une sélection de formes courtes, « hybrides et singulières », complémentaire à sa programmation en salle.

Ces quatre pièces ont fait l’objet d’un appel à création auprès d’artistes belges francophones, avec une contrainte de durée : 30 minutes, tout en laissant libres la démarche et la discipline. Le jury qui a sélectionné les pièces, coordonné par le directeur du théâtre Alain Cofino Gomez, est composé de la comédienne Anne-Sophie Sterck, du metteur en scène Bogdan Kikena, de la slameuse Leila Chaarani et de la chorégraphe Lara Barsacq. Les quatre pièces sélectionnées offrent un panel de créations qui animeront le jardin toute la journée pendant trois semaines.

Quatre propositions très différentes

In english please d’abord, du Clubb Guitos, plonge son public dans une salle de classe pour une leçon d’anglais loufoque animée par trois comédiens. Voie Voix Vois ensuite, performance interprétée par Antoine Leroy, Gaël Santisteva et Saaber Bachir, s’intéresse à la stigmatisation des différences et utilise un dispositif sonore pour laisser place au libre arbitre autant qu’à l’absurde. Le théâtre s’invite ensuite avec Y’a brûler et cramer de Camille Freychet. En voiture, elle traverse les territoires et recueille les histoires intimes de ses conducteurs jusqu’au questionnement de sa propre existence. Enfin, place à la danse avec Beat’ume de la compagnie Z&T, voyage entre les codes urbains du slam, du rap et du hip-hop pour dénoncer le patriarcat et la réalité féminine aujourd’hui. Un programme éclectique, haut en couleur, qui habitera le jardin avec joie.

Louise Chevillard