Le flamenco est bel et bien vivant, la preuve avec ce trio des plus vibrants emmené par Luis de la Carrasca.

« Le flamenco est un art vivant qui traverse les générations ! » Sur la foi de cette affirmation, Luis de la Carrasca a créé son nouveau spectacle qui conjugue au pluriel de trois suggestifs la musique dont le berceau reste sa terre natale, l’Andalousie. À savoir son chant, enraciné dans une culture de la mémoire ancestrale et tout autant porté vers de multiples variations plus contemporaines ; le doigté de José Luis Dominguez, guitariste grandi dans une famille andalouse installée à Bruxelles, qui s’est peu à peu fait un nom sur cette prolifique scène, notamment auprès de Luis de la Carrasca dont il a intégré la compagnie Flamenco Vivo voici vingt ans ; et enfin la cadette de l’histoire, la danseuse Céline Daussan, qui s’est vite distinguée comme l’une futures étoiles en la matière, et que le chanteur avait déjà conviée pour son précédent spectacle Baró Drom au Festival Off d’Avignon 2023. Somme toute, de quoi démontrer toute la vitalité de cet art pluri-séculaire.

Jacques Denis