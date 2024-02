Pauline Sales signe, avec le talent de dramaturge qu’on lui connaît, une création originale pour onze apprentis comédiens du Studio-ESCA. Son sujet : cette frange de la jeunesse qui, portant un regard critique sur notre société contemporaine, décide de passer à l’acte en choisissant de vivre autrement. Formidablement mise en scène et jouée, la comédie dramatique éclaire sensiblement les enjeux sans rien édulcorer.

Avec On est là !, l’école supérieure de théâtre de comédiens par l’alternance, Studio-ESCA, reconduit l’expérience initiée la saison dernière avec l’auteur Samuel Gallet : passer commande, sur un sujet donné, à un auteur contemporain. « J’avais très envie de travailler avec Pauline Sales. Son écriture, cette poétique du quotidien qui caractérise son style, ses sujets de prédilection et sa capacité à travers des destins particuliers à raconter des histoires politiques et sociales de notre temps, m’impressionnent », confie Paul Desveaux, co-directeur de l’Ecole et metteur en scène de cette création originale. « Il y a aujourd’hui une grande conscience politique, écologique et sociale chez une frange de la jeunesse, qui mérite que l’on s’y intéresse au travers de nos récits théâtraux » note le metteur en scène.

Des jeunes comédiens épatants

Pauline Sales fait beaucoup mieux que simplement relever le gant avec cette fable socio-politique attachante où le sérieux des enjeux le dispute à la poésie et à l’humour. L’intrigue met en scène un collectif d’une dizaine de jeunes gens, venus d’horizons divers, réunis par la volonté de concrétiser les changements politiques et sociétaux auxquels, communément, ils aspirent. La restauration d’une maison de famille abandonnée, à la campagne, est la première pierre posée par le collectif à la construction de l’édifice : un lieu alternatif, métaphoriquement nommé « La Bascule ». Avec cette priorité donnée à l’entente du texte dans toutes ses nuances, la mise en scène de Paul Desveaux table, avec un art consommé, sur la limpidité des enjeux et la vivacité du jeu. L’autrice joue sur de vastes palettes émotionnelle autant que dramaturgique, sans jamais tomber dans la facilité. Les scènes s’enchaînent formidablement, sans temps mort, portées par de jeunes comédiens épatants qui allient la fougue au talent et prennent visiblement beaucoup de plaisir à l’incarnation de leurs personnages. Un plaisir communicatif et très largement partagé.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens