Début du cycle Rachmaninov de l’Orchestre national de France

L’Orchestre national de France ouvre le cycle de cinq concerts Rachmaninov qui jalonne sa saison avec trois grands opus symphoniques du compositeur russe.

Composées par Rachmaninov lors de son exil américain en 1940 pour Eugène Ormandy et l’Orchestre de Philadelphie, les Danses symphoniques s’achèvent sur le motif du Dies Irae auquel la Symphonie n°3, créée par la même phalange en 1936, cette fois sous la baguette de Leopold Stokowski, fait également référence. Après plusieurs décennies de purgatoire, l’œuvre a fini par s’inscrire au répertoire. Un quart de siècle plus tôt, en 1913, Rachmaninov dirigeait l’un des plus grands succès publics de sa carrière. Sur une suggestion envoyée anonymement par la violoncelliste Maria Danilova, le poème symphonique avec chœur et solistes Les Cloches met en musique un poème homonyme de Poe, adapté en russe par le symboliste russe Constantin Balmont. En quatre mouvements, qui représentent, selon le chef Vladimir Jurowski, les « quatre âges de la vie humaine », l‘opus 35, dont le Presto semble comme une prémonition de la Première Guerre Mondiale, réinvente, de manière fantasmatique, l’imaginaire slave de la terre natale.

Gilles Charlassier