Du coq à l’âme, carte blanche à douze jeunes artistes

Au cœur de la programmation d’Occitanie fait son cirque en Avignon, on n’oublie pas que la région est une terre particulièrement fertile pour faire éclore les jeunes talents.

Parce que différentes écoles de cirque jalonnent ce territoire, et que le Lido à Toulouse a pris une place particulière sur le plan international en devenant une école supérieure, les étudiants-artistes ont évidemment toute leur place dans cet événement avignonnais. Le titre de leur carte blanche, Du coq à l’âme, suggère au spectateur une plongée dans des territoires intimes comme dans des techniques disparates, qui vont composer ce moment de découverte. Au programme, douze jeunes artistes pour dix courtes créations, conclusion de six mois de recherche. Trapèze, mât chinois, acrobatie, acrodance, corde lisse, portés acrobatiques… une diversité de disciplines dans lesquelles ils devront se surpasser pour affirmer leur singularité, et montrer leur potentiel pour tout transformer.

N. Yokel