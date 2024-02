La compagnie Bêtes de Foire, avec son spectacle éponyme, a tourné pendant des années. Son successeur, “Décrochez-moi ça”, marche dans les pas de son devancier : un cirque d’atmosphère mêlé de marionnettes, qui oscille entre l’étrange et le merveilleux.

On retrouve le format intimiste d’un petit chapiteau où les gradins épousent une piste circulaire de taille modeste. Au début du spectacle, l’espace scénique est saturé : des vestes pendent, accrochées près de la toile du chapiteau ou alignées sur deux portants. On ne saura pas ce qui pousse les deux personnages, interprétés par Laurent Cabrol et Elsa De Witte, à entrer et à toutes les enfiler les unes par-dessus les autres : tout le spectacle est muet, ce qui contribue à son atmosphère irréelle. On navigue entre un théâtre corporel qui tire facilement vers le clown, un peu de dressage, du jonglage bien maîtrisé, et de la marionnette pour entretenir l’impression d’étrangeté. Le spectacle fouille dans de multiples directions à la recherche de ce que l’on pourrait appeler une poésie du décalage… et la trouve parfois.

Jonglage, dressage, marionnette, clown, un mélange éclectique de techniques

Si le développement des saynètes suit souvent des mécaniques connues – objets qui se dérobent, comique de surenchère, etc. – elles ne s’enchaînent pas moins avec fluidité. Il y a des moments brillants, notamment de jonglage, et l‘apparition du chien ne laisse pas les enfants indifférents. La compagnie n’a pas encore eu le temps de peupler sa scénographie avec le même soin méticuleux que la précédente, qui fourmillait de détails savoureux. Toute la proposition est mise en musique en direct avec talent par Thomas Barrière, qui remplit à lui seul quelques passages à vide. Paradoxe du spectacle : sa force mais aussi sa faiblesse tiennent à sa chute, que l’on se gardera de dévoiler : l’espace scénique, métamorphosé au prix d’un long montage, prend une dimension incroyable, mais on reste terriblement frustré qu’il ne soit pas davantage utilisé.

Mathieu Dochtermann