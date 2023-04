Le dernier Chaillot Expérience de la saison réunit le meilleur de la création numérique en danse.

Dans le cadre de Chaillot Expérience, qui invite des artistes complices à s’emparer de tous les espaces du Théâtre, la fine fleur de la création numérique en danse se retrouve réunie pour plus d’une semaine en fin de saison. Adrien M et Claire B, à qui l’on doit les effets spectaculaires de la pièce à succès Pixel de Mourad Merzouki mais aussi notamment le très poétique Acqua Alta, présentent Dernière minute. Cette installation immersive et sensible nous propose de « vivre ensemble l’expérience d’une bascule entre un avant et un après, d’une métamorphose à l’endroit de la matière, à hauteur de particule. Être goutte, brûler feu, filer fumée, frissonner cendre, vibrer terre, glisser air, couler pluie, rouler vague ».

La technologie au service de l’art chorégraphique

Avec Cosmogony, Gilles Jobin nous invite à une performance révolutionnaire. Depuis Genève, trois danseurs donnent vie à leurs avatars qui prennent corps devant nous ! Forts du succès de WHIST la saison dernière, la Compagnie AΦE revient quant à elle avec 0AR. Dans le prolongement de cette dernière, Esteban Fourmi et Aoi Nakamura s’appuient sur la pièce Zero degrees d’Akram Khan et Sidi Larbi Cherkaoui pour poursuivre leur exploration visant à amener le public au cœur d’une œuvre d’art grâce à la technologie. Enfin, pour Entrez dans la danse, la chorégraphe Eugénie Andrin s’associe à la réalisatrice Julie Desmet Weaver et à la directrice artistique Claire Allante. Les trois jeunes femmes s’inspirent de la « peste dansante », épisode de manie dansante qui fut notamment recensé en Alsace et en Allemagne aux 15e et 16e siècles, pour inventer une installation immersive et interactive qui mêle « corps de chair, corps filmés et corps virtuels ».

Delphine Baffour