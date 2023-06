Sous l’impulsion de Rébecca Chaillon, sept performeuses afro-descendantes partagent la scène avec l’autrice et metteuse en scène pour déconstruire — librement, joyeusement, artistiquement — les clichés racistes et sexistes qui, aujourd’hui encore, collent à la peau des femmes noires dans notre société.

« Ce spectacle est né du désir d’un groupe de huit femmes noires*, dont je fais partie, de porter leurs trajets de vie sur un plateau de théâtre : chacune à sa manière, à travers sa propre discipline et ses propres endroits de force. Cela, sans nous situer dans le documentaire ou le misérabilisme mais, au contraire, en racontant nos histoires avec toutes les possibilités de magie et de fantaisie menant au-delà des réalités auxquelles nous sommes confrontées dans notre quotidien. Nous avons travaillé ensemble autour de protocoles que j’ai moi-même proposés, également autour de textes, pour inventer une communauté de mères-sœurs, pour nous amuser à créer un universel de femmes noires grâce à différents tableaux. Ces tableaux font parfois naître, dans une forme de lenteur, des choses très performatives, très plastiques. À d’autres moments, le texte prend le dessus à travers des déclamations poétiques. Il y aussi des séquences de jeu improvisé au sein desquelles sont déclinés un ou plusieurs sujets qui nous concernent, sans identifier nos parcours individuels.

Violences et vulnérabilités

Lorsque j’ai créé la Compagnie Dans Le Ventre, en 2006, je voulais trouver une façon d’apparaître entièrement sur scène, dans toutes les facettes qui me composent, sans me retrouver enfermée dans des cases dessinées par la société. Quelque chose en moi avait envie de faire exploser ces carcans, d’être puissante sur un plateau, avec d’autres artistes, dans des créations charnelles, corporelles, sensuelles, joyeuses, chargées de pulsions de vie. Et puis, le temps passant, j’ai creusé de façon plus sociale, plus politique la question des identités multiples, des jugements portés sur les comportements des femmes, de la place que la société leur assigne… Cela, en écrivant mes propres récits, en prenant en charge moi-même, de façon libre et indépendante, les histoires intimes que j’avais à raconter. C’est ce que nous faisons dans Carte noire nommée désir. Nous parlons publiquement de ce qui nous est essentiel, de nos violences et nos vulnérabilités, nous montrons ce que nous seules pouvons montrer afin de provoquer des questionnements et des déplacements chez les spectatrices et les spectateurs. »

Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat

* Estelle Borel, Rébecca Chaillon, Aurore Déon, Maëva Husband (en alternance avec Olivia Mabounga), Ophélie Mac, Makeda Monnet, Davide Christelle Sanvee, Fatou Siby.