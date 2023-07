« Baudelaire Beethoven », mélodrame intime

En tissant des correspondances entre des poèmes et lettres de Baudelaire avec des mouvements de sonates de Beethoven, Isabelle Krauss sculpte les tourments et l’imaginaire du poète en un mélodrame intime porté par une déclamation habitée.

Sur un plateau nu, avec un piano côté jardin, une femme s’avance, le visage dissimulé par un crêpe noir. Isabelle Krauss porte le deuil de Caroline Aupick : elle lit la lettre que la mère de Baudelaire écrivit à Auguste Poulet-Malassis, l’éditeur des Fleurs du mal, à la mort de son fils. Aux mots répond la mélancolie consolatrice des accents du deuxième mouvement de la Sonate n°9 de Beethoven. Si cette ouverture reprend un procédé usuel des biopics, fondé sur la récapitulation d’une vie, les anecdotes biographiques distillées au fil des lettres de Baudelaire depuis son exil bruxellois qui ponctuent le spectacle ne servent que de contrepoids à l’envol des poèmes en vers et en prose par lesquels Baudelaire ouvre un nouvel horizon à l’imaginaire. C’est la puissance libératrice de l’œuvre par rapport aux frustrations et aux souffrances que fait vibrer Isabelle Krauss, avec la complicité d’Elodie Sablier dans des extraits de sonates de Beethoven – essentiellement des mouvements lents qui façonnent un écrin intime où se croisent les mots et les notes.

Le souffle du verbe poétique dans un écrin musical

La diction de la comédienne articule cette tension entre l’impuissance du quotidien, reflétée par les échanges épistolaires, et le souffle vital de l’œuvre qui transsubstantie en une beauté inédite et singulière les bassesses du monde. Au ton presque de commentaire en aparté des premiers répond l’intensité lyrique de la déclamation poétique, soutenue par les audaces formelles et harmoniques de Beethoven, en particulier dans les trois derniers opus. Sous des lumières tamisées où elle esquisse quelques gestes quasi chorégraphiques, Isabelle Krauss tresse, dans un format singulier, les deux langages novateurs de Baudelaire et Beethoven, et fait du verbe poétique le protagoniste de ce mélodrame associant, par-delà les aléas chronologiques, deux génies ouvrant, l’un en poésie, l’autre en musique, des territoires artistiques inouïs.

Gilles Charlassier