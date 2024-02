Le film documentaire de Duccio Bellugi-Vannuccini et Thomas Briat retrace l’aventure artistique et humaine de l’École Nomade du Théâtre du Soleil à Kyiv l’hiver dernier, emmenée par Ariane Mnouchkine. Un film lumineux, poignant et beau, qui fait du théâtre une arme de vie solidaire et agissante. À voir absolument !

Que peut le théâtre en temps de guerre ? Que peut la culture face aux bombes ? Face à ces questions qui peuvent susciter bien des discours, Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil répondent de manière claire, mémorable : par l’action, le partage, la solidarité. Bouleversée par la guerre en Ukraine, déclenchée en février 2022 par l’agression d’une Russie dictatoriale et expansionniste, Ariane Mnouchkine a décidé de « saluer » les Ukrainiens en organisant une École Nomade à Kyiv. Pendant une douzaine de jours des comédiens de tous âges, étudiants en écoles de théâtre, acteurs professionnels ou amateurs venus des quatre coins d’Ukraine, découvrent ainsi une nouvelle pratique théâtrale sous la direction d’Ariane et auprès des comédiens du Théâtre du Soleil.

Une île d’amitié et de confiance

« J’espère que pendant ces jours de travail nous allons devenir une île, une île d’amitié, de rencontres, de joie, de confiance » dit Ariane aux jeunes qui l’écoutent, avant d’initier par petits groupes diverses situations d’improvisation, où souvent la guerre s’invite. Dans ce théâtre circulaire comme un abri matriciel, le film remarquable montre l’exigence d’Ariane, les critiques vives et précises, les éclats de rire, les échappées burlesques, les moments suspendus d’émotion et de confidence. Au Théâtre du Soleil, on ne se prend pas au sérieux, mais on travaille très sérieusement ! En filigrane et omniprésente, la réalité des combats et du danger imprègne tout le film. « Si ils perdent, nous perdons ». Il est saisissant de constater à quel point le stage a marqué les esprits. Entre larmes, sourires et étreintes, un comédien souffle : « Je voulais vous remercier pour l’inspiration. On avait perdu foi en l’humanité et dans le théâtre. Je ressors de ce stage plein d’amour pour les gens. » Cathartique ? Thérapeutique ? Le théâtre est ici une arme de vie universelle, une expression d’espoir « indestructible ». Un documentaire à ne pas manquer…

Agnès Santi