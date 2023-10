« Ami·e·s il faut faire une pause » de Julien Fournet

Guidé par Jean Le Peltier, le public est convié à une randonnée particulière, à la fois excursion philosophique ludique et plongée rocambolesque dans la spirale spectaculaire. Une expérience de pensée.

Julien Fournet, avec Jean Le Peltier en guide-explorateur, propose une excursion jusqu’aux tréfonds de « la forêt de la culture ». Ce spectacle se veut « une invitation à la pensée et la joie qu’elle procure » en forme de « pièce courte, manuelle, joviale, pleine de chutes d’eau, de lianes et de vagues ». On avance « étape après étape, à la façon d’un conte initiatique, jusqu’à « lâcher tout ». Cartes, infusions au thym, cocottes en papier et pâte à modeler à l’appui », le public « avance par lui-même dans la pensée avec ses outils ». Le tout avec « un dispositif scénographique régressif et ludique », qui met à disposition « une tablette (qui se trouve sur le siège d’à côté pour chaque spectateur) sur laquelle se trouve un équipement (un crayon, un papier à origami, une boule de pâte à modeler, un mug en terre cuite, etc.) ». Attention : la pause est un risque révolutionnaire !

Catherine Robert