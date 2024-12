6ème édition du Festival Trajectoires

Pour sa 6ème édition, le festival Trajectoires poursuit dans différents théâtres et lieux culturels des Alpes-Maritimes son bel objectif : faire du récit de vie l’occasion d’un questionnement du monde.

S’il n’est plus à prouver que l’intime est une porte d’accès privilégiée vers l’universel, il est encore bien des formes, bien des écritures à inventer pour que le passage se fasse au mieux, de la façon la plus singulière possible. De nombreux artistes s’y emploient, et le festival Trajectoires en témoigne depuis 2019, sous l’impulsion de Pierre Caussin, directeur du Forum Jacques Prévert de Carros. Depuis 2022, cette manifestation dédiée aux récits de vie a pris bien de l’ampleur. Dans une logique de mutualisation des moyens, des désirs et intelligences, plusieurs théâtres et lieux culturels des Alpes-Maritimes se sont dès lors joints aux efforts du Forum pour offrir à l’échelle du département le panorama le plus vaste possible en matière de créations à fort degré biographique et à tout aussi puissante dimension sociale ou politique. Du 9 janvier au 8 février 2025, pour sa 6ème édition, Trajectoires est ainsi fort de l’engagement de cinq lieux en plus du Forum fondateur : le Théâtre National de Nice – CDN, la Scène 55 à Mougins, le Théâtre de la Licorne à Cannes, le Théâtre de Grasse et la Médiathèque de Mouans-Sartoux. On se déplace ainsi d’une ville à l’autre, comme de l’échelle individuelle à un plan plus collectif. Dans ce programme composé de 11 spectacles, petits comme grands ont droit à leurs rencontres avec des êtres singuliers et leurs histoires à part.

« Je » est plein d’autres

Les plus jeunes pourront se laisser surprendre par une coach pas comme les autres dans Joséphine et les grandes personnes de la compagnie québécoise Le Carrousel. Ils auront encore le plaisir d’aller du côté de Mythos d’Anima Théâtre, où marionnettes, ombres et mapping vidéo nous plongent dans les souvenirs baignés de mythologie du metteur en scène Yiorgos Karakantzas. Il y en a aussi pour les ados avec #preuvedamour, histoire d’amour 2.0 à l’adolescence de et par Vanessa Banzo, ou encore avec Tendre carcasse du chorégraphe Arthur Pérole. Avec Francé de Lamine Diagne et Raymond Dikoumé, les chemins de l’autobiographie et de l’autofiction mènent à interroger l’héritage de l’histoire coloniale. Trajectoires ranime encore le passé avec Gisèle Halimi, une farouche liberté mis en scène par Léna Paugam, ou encore avec le spectacle musical L’Hiraeth de Loïc Guénin et Arthur H, inspiré par l’incroyable destin du jeune mousse Narcisse Pelletier, qui suite à un naufrage survécut 17 ans parmi une tribu d’aborigènes. Les aventures se poursuivent avec Les Sœurs Hilton de Christian Hecq et Valérie Lesort, Les Gratitudes de Fabien Gorgeart, Rencontre avec Michel B du Bob Théâtre ou encore ADN – Histoires de familles de Linda Blanchet.

Anaïs Heluin