Village de cirque #18, édition 2022

Du 9 au 25 septembre 2022, le Village de Cirque de la Coopérative de rue et de cirque reprend place Pelouse de Reuilly, à Paris, pour une 18e édition. L’occasion de retrouver une programmation de cirque de création qualitative, orientée vers le chapiteau et les espaces extérieurs.

Les spectacles programmés sont nombreux qui pourraient briguer la tête d’affiche. Peut-être, pour un simple argument arithmétique, doit-on concéder une avance au spectacle PIC, seconde collaboration entre le Surnatural Orchestra et le Cirque Inextremiste. Quand un grand ensemble de jazz rencontre une compagnie de cirque à la créativité débridée, et que le résultat est présenté par plus de vingt interprètes sous la toile d’un gigantesque chapiteau, le rendez-vous promet d’être joyeux, surprenant et captivant. Cette rencontre entre cirque et musique est un axe fort de la programmation : lorgnant vers le bal populaire, En attendant le grand soir de la compagnie Le doux supplice promet d’inviter le public à la fête, en le guidant progressivement dans la joie d’une danse libératrice et spontanée. Très chorégraphié sera le travail de la compagnie L’Eolienne (Florence Caillon), qui se frotte au mythique Lac des cygnes, sur une musique réarrangée et à l’aide d’un vocabulaire circassien mis au service d’une mise en corps et en mouvement qui réinvente le ballet. En ajoutant un brin de théâtre à une base de cirque et de danse accompagnée de musique jouée en direct, on aboutit au très émouvant M.E.M.M. d’Alice Barraud et de Raphaël de Pressigny. Signalons également Juste avant de la compagnie Pernette, qui cherche dans la pratique sportive des matériaux sonores et des mouvements pour les mettre en danse. On mesure à quel point cette édition fait une place au geste chorégraphique.

Le cirque chorégraphié et au-delà

De nombreuses propositions de cirque complètent l’ensemble, allant de la performance Installation Tripode de Boris Gibé (transmise à Martina Monnicchi), à des propositions intimistes telles que l’excellent Rapprochons-nous de la Mondiale Générale, ou le farfelu Un soir chez Boris d’Olivier Debelhoir. Beaucoup de spectacles sont des créations de l’année 2022, tels Juste une femme porté par la compagnie Cabas ou En outre de Marie Jolet et Julien Cadet, ou encore Déracinée des Chapacans, qui travaille sur la mémoire. Un détour par Fall-In de la compagnie Presque siamoises, et la programmation se finit par deux formes courtes destinées au jeune ou très jeune public, signées de la talentueuse Jeanne Mordoj.

Mathieu Dochtermann