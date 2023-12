Sandrine Anglade et sa compagnie condensent l’opéra de Bizet avec quatre pianos, et révèlent la quintessence de Carmen dans un esprit de troupe à la croisée du théâtre et de la musique, qui n’hésite pas à faire participer le public.

Dans une harangue un peu décalée, jouant sur le parfum de scandale légué par la tragédie de Carmen, Florent Dorin, alias Georges – jalon pour lequel Clément Camar-Mercier a converti les dialogues et chœurs du livret en narration condensée mais fidèle, souvent aux mots même du texte originel – introduit l’adaptation que Sandrine Anglade a réalisée de l’opéra de Bizet, avant de se faire poursuivre comme élément perturbateur par un des techniciens du spectacle. Avec quatre pianos modelant à vue l’espace de jeu, le dispositif fait éclater la césure traditionnelle entre fosse et plateau dans le genre lyrique, avec une vitalité qui s’appuie sur la complicité participative du public, appelé à entonner les célèbres couplets « Toréador prend garde » lors des fêtes de Séville.

Un spectacle fluide et chatoyant

À l’image de la fluidité dans l’alternance entre parlé et chanté, jusqu’à une hybridation chorale qui regarde vers l’immédiateté des tréteaux, l’humour n’est jamais loin du drame ; l’émotion, du rire – et vice-versa. Dans une distribution assumant la complémentarité des profils artistiques, le timbre charnu de Manon Jürgens soutient la séduction incandescente de Carmen. Frasquita au babil fruité, Julie Alcaraz ponctue au violoncelle les climax de la passion. Face au solide Escamillo d’Antoine Philippot, Pierre-Emmanuel Roubet sacrifie la vaillance du ténor à la vérité de l’incarnation d’un Don José à fleur de peau. Éclairant des couleurs harmoniques que l’orchestre fait parfois oublier, la transcription pour quatre pianos révèle la chatoyance musicale et théâtrale de la Carmen de Bizet.

Gilles Charlassier