Ensemble, ils ont décidé de partir à la rencontre de la femme-artiste singulière qu’était Vivian Maier. La comédienne Réjane Bajard et le metteur en scène Olivier Maurin présentent Tout entière, un monologue de Guillaume Poix qui construit une relation intime entre la photographe documentariste américaine et l’actrice qui l’incarne.

Elle est morte à Chicago en 2009, à l’âge de 83 ans, dans l’anonymat. Ce n’est en effet qu’après le décès de Vivian Maier que l’on découvrit chez elle les milliers de clichés de rue, d’autoportraits, de films documentaires qu’elle avait réalisés durant son existence. Cette trouvaille valut à celle qui gagna sa vie, pendant 40 ans, en exerçant le métier de garde d’enfants, d’être reconnue comme l’une des photographes les plus importantes du XXème siècle. Dans Tout entière, spectacle mis en scène par Olivier Maurin à L’Entrepôt, Réjane Bajard interprète un récit en miroir, un dialogue théâtral qui se noue entre la femme que fut Vivian Maier et la comédienne qui monte, aujourd’hui, sur un plateau pour éclairer son parcours de vie et de création.

Un puzzle théâtral

Car si Tout entière est construite comme une enquête sur l’existence et la personnalité de l’artiste américaine, la pièce de Guillaume Poix ouvre aussi, dans un procédé proche de la mise en abyme, sur la propre vie de l’actrice Réjane Bajard. « Qui est Vivian Maier ?, se demande la comédienne. Qui est cette femme qui raconte l’histoire de cette nounou photographe ?, se demande-t-elle aussi. Les réalités de ces deux femmes se perdent en route, la fiction prend place, le fantôme s’incarne, l’histoire se déplie, la situation se renverse. Guillaume Poix propose à la comédienne qui joue une plongée progressive vers l’intime. » Cette plongée qui échappe aux certitudes biographiques pour déployer toutes sortes de questionnements, d’hypothèses, compose un puzzle théâtral autour de réflexions liées à l’identité, la féminité, l’acte artistique, la maternité, la transmission…

Manuel Piolat Soleymat