Toulouse : 37ème saison des Grands interprètes

La 37ème saison des Grands interprètes à la Halle aux grains de Toulouse offre un panorama musical éclectique, allant du piano à l’orchestre, du baroque à la création jazz contemporaine.

Conçue par Catherine d’Argoubet, également à la tête de Piano aux Jacobins, la saison des Grands interprètes de Toulouse fait naturellement une place aux meilleurs poètes du clavier de notre temps. Le 21 novembre, Grigory Sokolov distillera, entre autres, la sève des Variations Eroica op.35 de Beethoven et des Intermezzi op. 117 de Brahms. Le 13 décembre verra une autre égérie du piano d’aujourd’hui sur la scène de la Halle aux grains, Khatia Buniatishvili, dans un programme allant de Bach à Rachmaninov, une semaine après le duo flûte-piano formé par Emmanuel Pahud et Yefim Bronfman. Comme dans le festival de la rentrée, le jazz est également à l’honneur : Chucho Valdès donnera un récital solo le 26 novembre en première partie d’une soirée où retentira, avec son big-band, la créolisation de son oratorio afro-cubain, La Creacion.

Point d’orgue mahlérien

Mais Les Grands interprètes, c’est aussi le répertoire symphonique et vocal. En ouverture, le 17 octobre, Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion inviteront à un voyage schubertien en compagnie du baryton Stéphane Degout et de la soprano Judith Fa. Le 7 novembre, la mezzo star Cecilia Bartoli chantera Haendel, Vivaldi et d’autres musiciens de la première moitié du settecento, accompagnée par la formation qu’elle a créée en 2016, Les Musiciens du Prince-Monaco. Un mois plus tard, le 8 décembre, le fascinant crépuscule de la Neuvième Symphonie de Mahler interprété par Myung-Whun Chung et l’Orchestre philharmonique de Radio-France sera l’un des points d’orgue de la saison avec, le 18 mars, une escale de la tournée du Philharmonique de Vienne et le retour de Tugan Sokhiev, qui passa une quinzaine d’années à la tête de l’Orchestre du Capitole.

Gilles Charlassier