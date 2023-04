Sur la scène du Vieux-Colombier, l’auteur Amine Adjina croise les influences de Molière et de Pier Paolo Pasolini dans un spectacle qu’il met en scène en scène avec sa complice Emilie Prévosteau. Une création qui pâtit de l’envergure de ses sources d’inspiration.

« Il n’est rien qui puisse arrêter l’impétuosité de mes désirs : je me sens un cœur à aimer toute la terre ; et comme Alexandre, je souhaiterais qu’il y eût d’autres mondes, pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses ». Ces appétits immodérés, revendiqués par Dom Juan dans la comédie écrite par Molière en 1665, un personnage contemporain les reprend aujourd’hui à sa charge. Une figure d’étranger appelée le Garçon, interprétée par le jeune comédien Birane Ba, qui est au centre du spectacle présenté par le troupe de la Comédie-Française dans sa salle du Vieux-Colombier. Si cette proposition s’inspire de la comédie de Molière, elle s’approprie également la structure de l’une des œuvres mythiques de la littérature et du cinéma du XXème siècle : Théorème. Comment ne pas ployer sous la stature d’une telle figure tutélaire… Dans la pièce écrite et mise en scène par Amine Adjina et Emilie Prévosteau, cofondateurs en 2012 de la Compagnie du Double, un jeune homme rencontré à la plage est invité par la doyenne d’une famille bourgeoise à franchir le seuil de la demeure luxueuse au sein de laquelle elle accueille, pour les vacances, son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants. Comme dans le roman et le film signés par Pasolini en 1968, le visiteur s’offre ici à tous les membres de la famille, révélant chaque individu à soi-même et faisant exploser l’ordre établi.

Ange sulfureux, ange de lumière

Si dans l’œuvre de l’artiste italien le visiteur est un ange sulfureux, ici, Birane Ba incarne un ange de lumière, un jeune homme au sourire continuel, au verbe prolixe, qui ne bénéficie ni de l’intensité mystérieuse, ni de l’aura vénéneuse du personnage de Pasolini. En assistant à cette représentation qui veut témoigner, au passage, des tragédies de l’époque (le réchauffement climatique, l’arrivée de l’extrême-droite au pouvoir, les conséquences funestes des crises migratoires…), on ne peut s’empêcher de rêver au tranchant, au trouble, à la grandeur poétique qui caractérisent l’œuvre sur laquelle elle est calquée. Exagérément explicative, interprétée de façons inégales, Théorème / Je me sens un cœur à aimer toute la terre a du mal à s’affranchir des ombres que fait planer sur elle son modèle. Les souffles de lyrisme qui composent cette écriture révèlent néanmoins une forme de liberté. Elle pourra séduire. De même que l’intériorité touchante dont font preuve Danièle Lebrun et Coralie Zahonero : la première dans le rôle de la Grand-Mère, la seconde dans celui de la Mère.

Manuel Piolat Soleymat