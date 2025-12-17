Deux pièces de l’auteur suédois Jonas Hassen Khemiri, mises en scène par Christophe Rauck, dans un dispositif bifrontal. C’est Presque égal, presque frère, au Théâtre Nanterre-Amandiers. Un spectacle entre comédie grinçante et satire politique qui dénonce « le pouvoir de l’argent et la peur de l’autre dans nos sociétés occidentales ».

Comment avez-vous découvert l’écriture de Jonas Hassen Khemiri ?

Christophe Rauck : C’est la traductrice Marianne Ségol qui m’a conseillé de me plonger dans l’œuvre de cet auteur (ndlr, né en 1978 à Stockholm). La première chose qui m’a frappé, au-delà des sujets passionnants dont il s’empare, c’est son écriture, son style très singulier, très particulier.

Comment pourriez-vous le caractériser ?

Ch. R. : Je crois que ce qui me frappe le plus, c’est qu’il s’agit d’une écriture très dynamique, une écriture — pour employer un mot qu’on utilise peut-être beaucoup, mais que je trouve ici très pertinent —performative. Ce qui est dit dans les textes de Jonas Hassen Khemiri existe immédiatement. Et puis, je trouve vraiment intéressant qu’au-delà de la fiction elle-même, le récit qu’il en fait compte beaucoup. La forme à travers laquelle il éclaire un sujet peut même être le centre de l’écriture, comme dans J’appelle mes frères (ndlr, l’une des deux œuvres qui composent le spectacle), pièce dans laquelle on a l’impression que tout se passe dans la tête du personnage principal, qui erre dans les rues d’une ville après l’explosion d’une voiture piégée. Du fait de son apparence physique, cet homme se sent traqué, menacé. J’appelle mes frères traite du thème de l’identité et du regard que l’on porte sur l’autre. La façon dont ce texte est écrit pourrait laisser penser qu’il s’agit d’un stand-up ou d’un one-man show, pourtant il implique plusieurs acteurs. Le challenge de mise en scène qu’il propose est passionnant.

« Lorsqu’on dirige un théâtre comme celui des Amandiers, il est essentiel d’éclairer le présent. »

De quoi traite « ≈ [Presque égal à] », la seconde pièce du spectacle ?

Ch. R. : « ≈ [Presque égal à] » nous parle avec beaucoup d’humour d’une société dans laquelle l’argent conditionne absolument tout. La rentabilité et le profit en sont les idoles. Se pose alors la question des valeurs humaines que l’on peut continuer, dans une telle société, à défendre…

Pour quelles raisons avez-vous décidé de mettre ces deux pièces en regard ?

Ch. R. : Parce qu’elles se répondent parfaitement l’une l’autre. Toutes deux parlent du monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. Et puis, j’avais envie de mettre en valeur l’écriture de Jonas Hassen Khemiri de façon marquée. Il me semblait important de passer une soirée entière avec cet auteur et ses personnages, de donner à découvrir son univers à travers plusieurs textes. Lorsqu’on dirige un théâtre comme celui des Amandiers, il est essentiel d’éclairer le présent. Et le faire par le biais de dramaturgies nouvelles, d’auteurs et d’autrices que l’on ne connaît pas encore, c’est une chose qui me plaît et qui me porte. Car il se trouve que j’aime beaucoup les textes. J’ai toujours pensé que les écrivains nous grandissaient.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat