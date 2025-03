Nouvelle création de la metteuse en scène – plasticienne Cécile Léna, Poste Restante – Escales sur la ligne nous ramène, par le biais d’une scénographie immersive en huit étapes, à l’histoire de l’aéropostale. Une installation-spectacle pleine de charme qui conjugue fascination de l’aventure et intimité poétique pour célébrer l’importance de l’imaginaire.

Vivant, le spectacle pas comme les autres imaginé par Cécile Léna l’est infiniment. Et pourtant, aucun interprète ne vient jouer, physiquement, devant les publics auxquels il s’adresse. Car cette proposition (appelée scénographie immersive, la onzième que signe la directrice de la compagnie bordelaise Léna d’Azy) se vit individuellement, un casque sur la tête, une fois franchi le rideau marquant le seuil de boîtes à taille humaine faisant penser à des isoloirs. Au sein de ces dernières, s’impose le charme de maquettes miniatures aux détails captivants. Une fois assis, dans l’intimité exiguë de ces espaces de narrations sonores et visuelles, la spectatrice ou le spectateur appuie sur un bouton pour enclencher le début d’un récit. Une voix s’élève dans le casque. Elle dévoile une histoire de quatre à cinq minutes liée aux débuts de l’aéropostale, première ligne aérienne transatlantique, mise en place en 1918, entre Toulouse et Santiago du Chili, pour assurer le transport du courrier. Par instants, certains éléments des maquettes s’animent. Des jeux de lumière mettent eux aussi ponctuellement en mouvement ces décors d’une grande délicatesse.

Des boites et des histoires

De Toulouse à Santiago, en passant par Casablanca, Cap Juby, Saint-Louis du Sénégal, Natal et Mendoza, nous suivons de boîte en boîte, d’étape en étape, les aventures de pilotes ayant marqué l’histoire de l’aviation, mais aussi des personnages fictifs. Nous retrouvons, bien sûr, Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry, ainsi que Henri Guillaumet, Didier Daurat ou encore Adrienne Bolland, première personne à avoir traversé la Cordillère des Andes par avion, en 1921, à l’âge de 25 ans. L’histoire de son exploit, réalisé cockpit ouvert, sans carte et instrument de navigation, son appétit pour l’inconnu, son goût des défis et des choses défendues, son franc-parler arrivant jusqu’à nous à la faveur d’une archive radiophonique, forment l’un des moments les plus marquants de Poste Restante – Escales sur la ligne. Ce parcours immersif des plus réussis s’achève par une dernière expérience, à l’intérieur d’un avion à hélice pouvant accueillir quatre passagers. Nous voilà, en treize minutes, ramenés à la mémoire du dernier vol de Saint-Exupéry. Le beau voyage en terres d’imaginaire de Cécile Léna se poursuit, entre mélancolie et réel, achevant d’exalter l’esprit profondément inventif d’une autre façon de faire du théâtre.

Manuel Piolat Soleymat