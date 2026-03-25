Guillaume Gras adapte « Un Ennemi du Peuple » de Henrik Ibsen

À la Maif Social Club, Guillaume Gras adapte l’œuvre de Henrik Ibsen Un Ennemi du Peuple (1882). Une pièce sur notre incapacité collective à changer le monde pour l’intérêt commun.

Cette première pièce de la compagnie Des Animaux Bizarres et Véhéments a été conçue pour être jouée dans toutes sortes de lieux. En avril prochain, c’est à la Maif Social Club qu’Un Ennemi du Peuple sera présentée. Quelques chaises disposées autour d’une table, en quadri-frontal avec le public, pour l’inclure à la thématique de la montée du radicalisme politique. Un médecin, Tomas Stockmann, découvre que l’eau des Bains de la ville pour lesquels il travaille est polluée par des usines. Il souhaite remédier à cette catastrophe écologique, mais entre en conflit avec l’opinion publique et son frère, le maire de la ville. Cette bataille contre tous ses opposants le radicalise. La pièce interroge cette radicalité, ce qui la motive, ce qui la développe, ses mécanismes. Guillaume Gras l’affirme : « La pièce doit avant tout être prise pour ce qu’elle est : un pamphlet contre ses contemporains et la critique de leur immobilisme face à un monde en péril ».

Siloé Lemaître