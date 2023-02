Créée en octobre dernier à la Scène nationale de Maubeuge, passée par le Théâtre 71 de Malakoff, la dernière création du metteur en scène et musicien Mathieu Bauer est aujourd’hui à l’affiche du Nouveau Théâtre de Montreuil. Fantaisie musicale à dimension anthropologique, cette Paléolithique Story multiplie les impasses.

Tout commence en chanson, avant d’en venir à la captivante histoire de notre espèce, l’homme moderne ou homo sapiens, apparue 300 000 ans avant notre ère. C’est du moins ce que disent aujourd’hui les scientifiques, s’appuyant sur l’état actuel des connaissances. Mais que diront-ils demain ? Une nouvelle découverte les amènera-t-elle à revoir leurs anciennes certitudes, générant disputes et dissensions au sein de la communauté des chercheurs en anthropologie préhistorique ? Cette possibilité constitue l’une des pelotes narratives dont Mathieu Bauer tire le fil dans Paléolithique Story. Comme l’égrenage des repères définissant les différentes périodes de la préhistoire. Comme la relation romantico-humoristique entre un paléontologue neurasthénique travaillant à l’ouverture d’un musée et une jeune documentaliste réfractaire aux certitudes de son aîné. Comme une suite de débats et de mise en perspectives sur les racines socio-historiques des inégalités qui structurent les groupes humains depuis l’invention de l’agriculture…

Deux acteurs, une actrice-chanteuse et trois musiciens

Ces lignes nombreuses forment la trame hétéroclite d’un spectacle qui donne l’impression d’avancer à l’aveugle. Paléolithique Story cherche en vain une façon de creuser des sujets qui, sans cesse, s’effilochent. Cela à cause d’un texte (commandé par le metteur en scène à Lazare Boghossian et Marion Stenton) qui multiplie les impasses en allant dans tous les sens. Le temps de la représentation coule gentiment. Il fait même parfois rire, de motifs humoristiques en références cinématographiques ou en clins d’œil farcesques. Le talent des interprètes, qui impulsent panache et malice à ce théâtre-catalogue, nous sauve de l’ennui. Il y a la comédienne-chanteuse Emma Liégeois, les comédiens Gianfranco Poddighe et Romain Pageard, les musiciens Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny et Lawrence Williams (ces deux derniers signent les compositions musicales). Tous les six font ce qu’ils ont à faire et ils le font bien. Mais l’univers de fantaisie musicale auquel ils donnent vie ne suffit pas à nous faire voyager. Nous restons au bord du chemin, loin des passionnantes réflexions que suppose l’évolution de notre espèce.

Manuel Piolat Soleymat