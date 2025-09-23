Nathalie Mann et Hugues Leforestier interprètent la dernière rencontre entre Danton et Robespierre : une pièce pédagogique où psychologie et politique se mêlent pour expliquer l’Histoire.

D’un côté l’Indulgent, de l’autre l’Incorruptible. Le Girondin contre le Jacobin. L’amateur de chair fraîche face à l’ascète vertueux. La polémique idéologique et politique a connu son heure de gloire sous la Troisième République : on considère que Danton a sauvé la France par son art de la négociation ou qu’il a acheté la victoire de Valmy à Brunswick ; on croit que le salut public doit tout au nettoyage par le vide réalisé par Robespierre ou l’on fustige sa sévérité carnassière. Cette opposition correspond aux couleurs tranchées dont raffolent les amateurs de chromos. Hugues Leforestier tâche de la déconstruire en imaginant la dernière rencontre entre le frugal amateur d’oranges et l’orageux jouisseur, autour de la table vide du banquet républicain. Fort de son goût pour l’histoire, l’auteur campe les personnages sans les caricaturer ni choisir de sauver l’un au détriment de l’autre.

Belle infidèle

Nathalie Mann incarne Robespierre en sautillant philosophe de la Révolution, fragile et sincère ; Hugues Leforestier est un Danton désabusé, gaillard et féministe, qui sait que Samson ne va pas tarder à montrer sa tête au peuple. En rêve, il a vu sa mort prochaine ; il vient vérifier auprès de Robespierre s’il fait partie de la liste des futurs liquidés. Le texte est riche en clins d’œil à notre actualité politique. Le but d’Hugues Leforestier, qui continue avec entrain à partager son savoir avec les spectateurs dans le hall du théâtre après le spectacle, est clair : il nous faut penser l’histoire pour comprendre notre époque, même si on le fait « sans la nommer », à l’instar de Robespierre chantant Moustaki une fois le rideau fermé. La mise en scène de Morgane Lombard, la scénographie et les costumes de Charlotte Villermet, les lumières de Maurice Fouilhé, les perruques de Kous et l’univers sonore de Florent Lavallée contribuent à rendre vivants l’amitié et le combat de ces deux géants.

Catherine Robert