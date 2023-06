Anne Coutureau transmet de manière impressionnante et profondément habitée la parole du résistant Robert Antelme. Une parole contre l’inhumanité du genre humain, où l’horreur du passé alerte et éclaire.

Une femme s’avance, dans la pénombre. Elle délivre une parole issue d’une expérience terrifiante et paroxystique dans l’histoire de l’humanité, une parole qui raconte, qui alerte, qui exprime une méditation nécessaire sur l’espèce humaine. « C’est un rêve SS de croire que nous avons pour mission historique de changer d’espèce » déclare le résistant Robert Antelme, arrêté en 1944 puis déporté dans les camps de Buchenwald et Dachau. Il rappelle « une vérité qui apparaît éclatante ici, au bord de la nature, à l’approche de nos limites : il n’y a pas des espèces humaines, il y a une espèce humaine. » Sur le plateau nu, Anne Coutureau s’empare des mots de l’auteur dans leur universelle amplitude, en un acte fort de transmission d’une pensée qui ne renonce pas à sa conscience irréductible. Au cœur de l’anéantissement programmé, d’une relation d’asservissement entre « les mangeurs d’épluchures » et les SS tout-puissants, émerge toute l’horreur d’un quotidien fait de souffrances et promis à la mort, mais aussi l’acharnement à vivre, la résistance de la conscience, et finalement la victoire contre l’abomination nazie.

Contre les rapports d’asservissement

Sobre et vide, l’espace est pourtant habilement sculpté de manière impressionnante par les lumières que crée le metteur en scène Patrice Le Cadre et par une remarquable création sonore de Jean-Noël Yven. Comme une sorte de fantôme sans âge, de gardienne universelle d’une mémoire meurtrie, la comédienne porte une narration habitée qui se fait témoignage et écoute partagés, tendue contre l’oubli vers une volonté de faire entendre l’inhumanité des bourreaux autant que la commune humanité des bourreaux et des victimes. Une idée qui devrait – théoriquement – pouvoir empêcher que ressurgisse l’ineptie meurtrière d’une hiérarchie des humains. Robert Antelme évoque le silence des cendres sur la terre d’Auschwitz, l’extermination industrielle de sept millions de juifs. Sans jamais jouer sur l’émotion, s’appuyant seulement sur les mots, sur elle-même et sa profonde affinité avec ce texte, Anne Coutureau fait résonner le récit dans sa dimension concrète, physique, mais aussi philosophique. Le bien-nommé Théâtre Vivant qu’elle dirige montre ici le pouvoir d’un visage et d’un corps qui parlent, le pouvoir d’une actrice, humaine et sublime.

Agnès Santi