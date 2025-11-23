La Philharmonie célèbre les 80 ans d’Elisabeth Leonskaja avec deux concerts consacrés à Schubert, l’un des compositeurs de prédilection de cette légende vivante du piano.

Née en 1945 en Géorgie, alors dans l’Union Soviétique, Elisabeth Leonskaja, qui fut l’une des partenaires privilégiées de Sviatoslav Richter pour le quatre-mains, est devenue l’une des grandes interprètes de Schubert, figure emblématique de Vienne où elle vit depuis 1978. Le premier des deux récitals qu’elle donne à Paris pour ses 80 ans réunit trois sommets de la dernière période créatrice du compositeur. Les Klavierstücke D 946 reprennent le format de l’impromptu auquel ils donnent des développements expressifs inédits. La Wanderer-Fantaisie est une pièce d’une virtuosité redoutable, basée sur un motif de lied et qui a servi de modèle à Liszt pour sa Sonate en si mineur. Dernière des 21 sonates écrites par Schubert, la D. 960 en si bémol majeur est une sorte de testament musical et un sommet du répertoire. Le second programme d’Elisabeth Leonskaja rassemble trois autres sonates de la maturité du compositeur. La vitalité de la n°17 en ré majeur D.850 contraste avec la mélancolie élégiaque de la n°16 en la mineur D. 845, et la noble puissance de la n°18 en sol majeur D.894.

Gilles Charlassier