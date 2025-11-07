Le Festival du Prix T13 célèbre ses 20 ans et la jeune création

Le Prix T13, festival de la jeune création, fête sa vingtième année. À cette occasion, le Théâtre 13, dirigé depuis 2021 par Lucas Bonnifait, renouvelle l’organisation de ce creuset des talents.

Colette Nucci a dirigé le Théâtre 13 pendant 21 ans, avec la volonté d’en faire un lieu de vie dédié à la jeune création. De nombreux artistes reconnus y ont fait leurs débuts : Julie Deliquet, Pauline Bayle, Johanna Boyé, Aïla Navidi, le Collectif La Cabale, Nelson-Rafaell Madel, Marie Mahé, Alice Vannier ou encore Alexandre Zeff. En 2021, Lucas Bonnifait prend la direction du lieu avec un nouveau projet et l’ambition réaffirmée que ce théâtre soit un pôle majeur de la création et de la diffusion pluridisciplinaire des nouvelles générations. Le Prix T13, créé en 2007, évolue sous sa houlette, afin de mieux correspondre aux attentes et besoins des jeunes compagnies. « Le changement le plus significatif est la reprogrammation de tous les spectacles à l’automne. En effet, le spectacle lauréat bénéficie toujours d’une reprogrammation de 10 dates au Théâtre 13, de dates chez nos partenaires et d’un apport financier, mais les 5 autres spectacles se voient également reprogrammés 3 dates la saison d’après, entre novembre et décembre. »

Place aux jeunes !

On découvrira donc, en cette fin d’année, Trop beau pour y voir, de Béatrice Bienville et Yassim Ait Abdelmalek, lauréat du Prix T13 2025, du 9 au 19 décembre, autour de l’histoire du chlordécone aux Antilles ; mais aussi Scélérates d’Aurore Frémont sur des femmes navigatrices, du 12 au 14 novembre ; Panaris, de Lotus Guibot et Maud Sauvage, avec pour point de départ La Distinction de Bourdieu, du 19 au 21 novembre ; Hchouma blues, de Hicham Boutahar, sur un étudiant des quartiers populaires qui s’embrasent suite au meurtre d’un adolescent par un policier, du 26 au 28 novembre ; A Requiem Room, de Thomas Fustec, où dans la veine de l’univers de David Lynch rêves et cauchemars envahissent l’espace, du 26 au 28 novembre ; et Loges, d’Elena Galeeva et Louis Altan, dernier sursaut de la fabrication de l’art, du 3 au 5 décembre. Pendant ce temps, le cru 2026 décante au fur et à mesure des étapes de sélection, diminuées pour permettre aux artistes plus de temps de résidence au plateau avec de meilleurs conditions financières d’accueil (les six compagnies en lice sont accueillies en cession lors des dates du mois de juin et non plus en coréalisation) et un temps de formation avec l’équipe du théâtre sur les différents aspects de la création et de l’accueil d’un spectacle (administration, diffusion, communication, relations avec les publics). Désormais, on peut candidater jusqu’à 35 ans révolus, même si, aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années ! Remise des prix le 20 juin 2026 : en piste !

Catherine Robert