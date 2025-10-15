La Martha Graham Dance Company fête ses 100 ans

Pour célébrer son 100ème anniversaire, la Martha Graham Dance Company revient en France après sept ans d’absence et nous offre une occasion rare de plonger dans l’histoire de la danse comme de retrouver sur scène l’étoile Aurélie Dupont.

Dans les années 1920, Martha Graham et quelques-uns de ses compatriotes, telle Doris Humphrey, révolutionnaient l’art chorégraphique en inventant la modern dance. Recherchant à faire advenir le mouvement pour lui-même et pour ce qu’il recèle de force émotionnelle, plongeant dans leurs racines primitives, ils s’affranchissaient des codes du ballet européen. Un siècle plus tard, la « technique Graham » basée sur la contraction et détente du corps induite par la respiration continue de marquer des générations de danseurs. Ainsi Aurélie Dupont, déclare : « Dès l’âge de 15 ans, alors élève à l’École de danse de l’Opéra de Paris, j’ai découvert la technique de Martha Graham. Ce fut une révélation, une découverte artistique qui a profondément marqué mon chemin ».

Quatre pièces majeures de Martha Graham

Puis elle ajoute : « Lorsque je suis devenue Directrice de la Danse de l’Opéra de Paris, il m’a semblé́ essentiel d’inviter cette compagnie qui m’avait tant inspirée. J’ai eu l’immense bonheur non seulement de les accueillir mais aussi d’être conviée à danser à leurs côtés. Ces moments demeurent parmi les plus précieux de ma vie d’artiste. » Des moments que nous allons pouvoir partager puisque la danseuse étoile est l’invitée exceptionnelle de cette série de représentations organisées pour célébrer les 100 ans de la troupe. Deux programmes y sont donnés en alternance. Le premier accompagne Cave of the Heart et Errand into the Maze, qui mettent en scène deux héroïnes de la mythologie grecque, de CAVE d’Hofesh Shechter ; le second Diversion of Angels et Chronicle, qui traitent d’amour et de guerre, de We the People de Jamar Roberts.

Delphine Baffour