La chorégraphe et danseuse Nacera Belaza ouvre son plateau à la comédienne Valérie Dréville, en un duo révélateur d’une expérience fascinante de la réception.

On ne saura pas quel processus d’échange se niche au cœur de cet Echo, car, véritablement, c’est bien l’univers de Nacera Belaza que l’on retrouve dans cette rencontre au sommet. Mais grandiose est cette mise à l’épreuve de notre attention, délicate est cette expérience sensible, immense est cette ouverture vers l’imaginaire. Très vite, Valérie Dréville se découvre telle une incroyable surface de projection, malgré la façon dont ses contours se dissolvent et échappent à notre regard. Elle est une apparition plus qu’un surgissement, une ombre en flottaison dans une atmosphère resserrée à la densité presque palpable. Au loin, on entend des chants d’oiseaux, une nature qui bruisse, qui s’éveille à la vie. Au centre, la sombre silhouette poursuit sa lente révolution à mesure que le volume sonore s’amplifie, que la stridence des pépiements prend le dessus, et qu’un grondement minéral vient pénétrer nos entrailles. On sent la gravité – dans les deux sens du terme – des forces en jeu. Quand la lumière ouvre enfin l’espace, un vide s’offre comme un gouffre existentiel que la danseuse habite de marches tournoyantes.

Une aspiration de notre attention

L’Echo, qui toujours se dérobe, est-il à chercher dans cette figure jumelle qui se manifeste d’abord par petites touches ? Nacera Belaza devient une présence qui frôle l’espace, jamais ne touche ou n’envahit Valérie Dréville, mais viendra prendre son relais. Sa danse dessine des entrelacs dans son corps et sur le sol ; son centre recèle une spirale qui irrigue ses gestes. Accompagnée par des sonorités plus électro et par des résonances venues d’histoires plurielles, elle semble puiser dans des matériaux d’ici et d’ailleurs, faisant d’une danse traditionnelle une réminiscence possible. La lumière se déploie en une dramaturgie de plus en plus nuancée, osant les ruptures, l’aspiration au noir, la dislocation du flou vers la clarté. Sans complaisance ni fantaisie, L’Echo nous happe dans un régime d’hyper vigilance vers le caché, vers le mystère de ces existences en extrême tension et en interaction avec leur environnement. Une concentration qui curieusement apaise, offre une manière de recueillement dans une expérience de la réception fascinante.

Nathalie Yokel