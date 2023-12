La chanteuse Silvia Perez Cruz et le cante flamenco

Son dernier album est une suite « en cinq mouvements, cinq âges, cinq couleurs », que la native de Catalogne a composé […]

Son dernier album est une suite « en cinq mouvements, cinq âges, cinq couleurs », que la native de Catalogne a composé dans la solitude du confinement. Toda la vida, un día – un titre des plus explicites – témoigne de la dimension tout à la fois personnelle et universelle de ces chansons qu’elle entend déployer en concert « comme une vie entière, comme un jour, du lever au coucher du soleil, circulaire ». Au diapason de ses intimes confessions, les multi instrumentistes Carlos Montfort (violons, percussions…), Marta Roma (violoncelle, trompette…) et Bori Albero (contrebasse, claviers…) sont les premiers à lui répondre en chœur, conférant à ces récitals des airs de récits polyphoniques durant lesquels on croise les multiples voies qu’elle a empruntées : le classique et le jazz, la folk et le fado, mais aussi le théâtre et le cinéma pour lesquels elle a écrit. Et bien entendu le flamenco, l’essentielle matrice de cette voix résolument à part.

Jacques Denis