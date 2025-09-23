Prolongement d’un travail initié, en 2017, lors d’un atelier théâtral mené à Arles en milieu pénitentiaire, cette adaptation de la pièce de Marcel Pagnol élaborée par Joël Pommerat, en collaboration avec Caroline Guiela Nguyen et Jean Ruimi, confère à Marius une humanité franche et rugueuse. Poussons les portes du café-sandwicherie dans lequel sa vérité surgit.

Ils s’étaient dit qu’une fois sortis de prison, dégagés des obstacles et contraintes de la vie carcérale, ils reprendraient leur Marius dans de véritables théâtres, en quelque sorte comme n’importe quel spectacle, se réinventant à travers des carrières d’acteurs professionnels. Soutenus dans leur projet par l’auteur et metteur en scène Joël Pommerat, accompagnés par d’autres interprètes invités à compléter la distribution, c’est donc ce que ces ex-détenus ont fait. Leur vision resserrée et actualisée du texte de Pagnol a connu une longue tournée qui les amène en cette rentrée au Théâtre du Rond-Point. Au sortir de cette représentation qui tranche avec les clairs-obscurs oniriques ayant fait le succès de Joël Pommerat, on se dit que ce Marius n’est finalement pas un spectacle comme un autre. Une impression de vie, d’intimité, de sincérité aiguë, presque insolite, ressort de cette histoire rendue célèbre au cinéma, en 1931, par Raimu et Pierre Fresney.

S’envoler vers d’autres horizons

Dans la version théâtrale qui aujourd’hui nous surprend (écrite par Joël Pommerat à partir d’improvisations au plateau), nous retrouvons Marius (Michel Galera), son père César (Jean Ruimi), Fanny, la jeune fille qu’il aime en secret (Élise Douyère), et les autres protagonistes de la pièce (incarnés par Damien Baudry, Ange Melenyk, Olivier Molino en alternance avec Redwane Rajel, Bernard Traversa et Ludovic Velon) non pas durant l’entre-deux-guerres, mais de nos jours, dans le quotidien sans éclat d’un café-sandwicherie marseillais en mal de clientèle. C’est là, derrière la caisse de ce commerce défraîchi, que Marius se morfond, attaché à son père qui souhaite un jour lui transmettre les clés de son affaire, amoureux de Fanny qui voudrait faire sa vie avec lui, mais enfiévré par un besoin irrépressible d’ailleurs. De silences poignants en explications exaltées, ce théâtre d’êtres écorchés et de face-à-face existentiels dévoile l’intensité de ses présences et de ses transports. Au centre d’une proposition qui mise sur l’authenticité plutôt que sur le savoir-faire, Michel Galera, Jean Ruimi et Bernard Traversa créent des moments d’une profonde singularité. Ils s’imposent sans volonté de brio. De façon presque antithéâtrale. À la faveur d’un sens de la vérité déroutant.