Conjuguant la précision de l’historien et la poésie de la scène, la metteure en scène Irène Bonnaud et la comédienne Fotini Banou créent un théâtre sensible et digne qui fait entendre des voix effacées. Celles de la communauté juive romaniote en Grèce, assassinée dans les camps nazis.

Seule en scène, la chanteuse et comédienne Fotini Banou ne l’est pas vraiment. Sa présence sobre, profonde et attentive, sa voix si belle quand elle chante réussissent en effet à donner vie à un monde anéanti. À toute une population d’hommes, femmes et enfants qui habite la scène, matérialisée par quelques élégantes statuettes sculptées par Clio Makris. Finement accompagnée par la mise en scène d’Irène Bonnaud, la comédienne se penche sur le passé avec délicatesse, et même tendresse, mais aussi avec précision, pour extraire de l’oubli un pan méconnu d’Histoire avec sa grande Hache, qui effaça des millions de vies. À Ioannina en Grèce vivait l’une des plus anciennes communautés juives d’Europe, appelée « romaniote » en référence à l’Empire romain, installée en Épire depuis environ deux millénaires. 4000 juifs y vivaient avant la Shoah, et seuls quelques dizaines survécurent aux camps d’extermination nazis. La communauté juive grecque dans son ensemble (environ 74000 personnes), décimée à plus de 85%, fut très massivement frappée par le génocide. Le texte de la première partie de la pièce est adapté de la nouvelle Sabethaï Kabilis de l’écrivain Dimitris Hadzis (1913-1981), tirée du recueil La fin de notre petite ville, auquel s’ajoutent des écrits de Joseph Eliyia (1901-1931), poète juif communiste né aussi à Ioannina, mort très jeune du typhus.

Faire œuvre de transmission

Ce prologue plonge dans le modeste quartier juif, « mère poule » de la communauté, dans le quotidien ordinaire de Ionnina, où sévit un antisémitisme ancré de longue date, ravive aussi de manière assez tranchée une relation quasi filiale mais conflictuelle entre Joseph et Sabethaï, l’un des commerçants les plus importants de la cité. Écrite par Irène Bonnaud à partir de livres de souvenirs et d’entretiens vidéo menés en Grèce, en Israël et aux États-Unis avec les rares survivants, la seconde partie retrace le déroulé historique qui a mené à la déportation et l’assassinat de la communauté, retrace aussi les résistances, dont une révolte le 7 octobre 1944 où à Auschwitz les détenus sont parvenus à détruire le crématoire 3 avant d’être abattus. Irène Bonnaud a auparavant travaillé avec Fotini Banou dans Guerre des paysages (2017), spectacle sur la guerre civile grecque. Ici, toutes deux mettent en forme un exigeant et émouvant théâtre de la mémoire, qui se fonde sur la cruauté des faits, alors que les derniers témoins auront bientôt disparu, que l’antisémitisme perdure et se réinvente. On regrette de devoir quitter des yeux la comédienne grecque pour lire le surtitrage, tant elle tisse avec le public une adresse mue par la nécessité de dire, de faire entendre ces voix disparues. Nous reviennent en mémoire les paroles déchirantes de Si c’est un homme de Primo Levi, où l’auteur évoque les chants des juifs grecs, « si acharnés à vivre »…

Agnès Santi