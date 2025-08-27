Le trompettiste mondialement connu Ibrahim Maalouf fera danser ses nombreux fans sur les rythmes puissants de l’électro pour deux concerts exceptionnels.

Nul n’ignore l’existence du jazzman le plus populaire de la scène française. Repéré par Quincy Jones, salué par le New-York Times et nommé pour deux Grammy Awards, il a joué avec tout ce que la musique actuelle fait de mieux, d’Angélique Kidjo à Sting, et enregistré près d’une vingtaine d’albums. Passant du hip-hop aux orchestrations symphoniques, du jazz à la pop, aucun registre ne lui est étranger. Reconnaissable entre tous, son phrasé s’apparente au mode d’improvisation arabe. Et depuis qu’il a affiché complet à l’Accor Arena, ses shows sont marquants. Parlant de sa musique, nourrie de tous les styles, il dit : « C’est une musique pour la fête, pour être tous ensemble… La trompette est un instrument qui va dans toutes les couleurs ».

Scène électro

Pour deux soirées qui feront date, il s’aventure sur un terrain de jeu qu’il explore depuis peu : l’électro. Mêlant un jeu singulier aux sons produits par la fine fleur de la scène française, il compte bien enflammer son public. Si le génie de la trompette piccolo s’illustre comme un redoutable soliste classique, il est connu aussi pour son attachement aux musiques vivantes. Baptisée Time X, cette création a été lancée au Palais de Tokyo. Depuis ses débuts, le franco-libanais n’a cessé de se métamorphoser : en choisissant l’électro, il veut conquérir un public américain plus sensible aux sonorités House. Cette alchimie étonnante est née de sa rencontre avec DJ Mercer, un français installé à Dubaï. Ibrahim Maalouf reconnait que cette nouvelle aventure, qui fera l’objet d’un disque, est un tournant dans sa carrière. Son show promet d’être un extraordinaire spectacle, tout en sons et lumières.

Philippe Deneuve