Programme radiophonique, enregistré en public et en direct, Dissonances explore des figures emblématiques de notre histoire. Après Mozart et Freud, ce nouvel opus s’articule autour du mythe de Jeanne d’Arc.

« Suite aux deux volets de Dissonances créés autour de Mozart et Freud, nous consacrons le troisième à Jeanne d’Arc. Les personnages sont choisis à dessein pour pouvoir gratter le vernis sous lequel on ne distingue plus leurs traits : qui y a-t-il derrière le mythe ? Comment accéder au réel derrière les faux-semblants ? Le spectacle joue avec ces faux-semblants et met la duperie en abyme. Nous invitons de vrais spécialistes qui offrent une assise dramaturgique sérieuse au spectacle : les comédiens, eux, sont là pour faire monter la sauce, exacerber les prises de position, au risque de faire dégénérer le débat. Rien de plus drôle et rien de plus troublant lorsque la mauvaise foi rhétorique entraîne le vacillement de la vérité grâce à la puissance créatrice de la fiction !

Interroger l’histoire et ses mythes

Le spectacle permet de questionner la posture et l’imposture et met en critique la parole des sachants dont je m’amuse à titiller la légitimité. Ce qui m’intéresse avec Jeanne d’Arc, c’est la récupération politique de cette figure en lien avec la montée de l’extrême droite. Michelet, un républicain agnostique, lui a redonné vie après sa quasi disparition de l’histoire. Des mouvements politiques s’en sont emparés, notamment ceux qui l’ont utilisée comme figure de propagande du patriotisme et de l’élan national. Il est intéressant de tirer les fils de cette histoire car ce sont des éléments indispensables pour se poser la question de ce que c’est qu’être français. Sur quoi entendons-nous fonder le pacte républicain ? Voilà un grand sujet de société pour aujourd’hui. »

Propos recueillis par Catherine Robert