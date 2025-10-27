Les Limbes en 2018. Le Bruit des loups en 2021. Goupil et Kosmao en 2024. Et aujourd’hui Vers les Métamorphoses. Le magicien de la scène Étienne Saglio nous donne une nouvelle fois rendez-vous au Théâtre du Rond-Point pour nourrir notre imaginaire de ses rêveries poétiques. Un voyage fulgurant au cœur des dilemmes de l’être.

Tout est parti d’une rupture amoureuse. Se retrouver seul après avoir vécu à deux durant dix-sept ans. De surcroît, devoir affronter ce changement de vie au moment où surgissent les failles existentielles qu’induit le passage de la trentaine à la quarantaine. De cette situation de double déséquilibre, Étienne Saglio a fait un spectacle. Une création féérique, tout en splendeurs et troubles poétiques, qui dévoile les évidences esthétiques et dramaturgiques de songes qui se passent de mots. Une heure durant, on voit des personnages arpenter le plateau dans des atmosphères de pénombre. L’un d’entre eux est un géant, un autre un être minuscule. Ces deux figures marionnettiques affichent le même visage bariolé : un masque en carton au charme enfantin. L’une et l’autre se croisent, se font face, se regardent comme si elles se regardaient dans un miroir. Elles côtoient aussi d’autres personnages. Un chien (Messi). Et un homme (Étienne Saglio, en alternance avec Vasil Tasevski, accompagné de Clément Dazin, en alternance avec Antoine Guillaume, ainsi que d’une équipe de régisseurs) qui s’écarte des sentiers battus pour trouver sa vérité profonde.

Des évidences qui se passent de mots

Cet être à la recherche de lui-même explore les énigmes et les ellipses de l’identité. Il va à l’aventure, fait toutes sortes de rencontres, visite de drôles de lieux, se confronte à ses limites humaines tout en faisant l’expérience de réalités inhabituelles — les réalités improbables, merveilleuses, auxquelles ont accès les rêveurs, les extravagants et les poètes. Et aujourd’hui nous, spectatrices et spectateurs, témoins privilégiés de ce voyage en terre de clairvoyance. En conjuguant théâtre d’ombres, art de la marionnette, magie nouvelle, saisissements visuels et réflexions métaphysiques, Vers les métamorphoses nous immerge dans un monde d’éblouissements obscurs. Ici, aucune narration close pour nous raconter une seule et même histoire. C’est libre, riche de sa sensibilité particulière que chacun aborde la beauté de cette suite de tableaux impressionniste. Étienne Saglio signe une œuvre à la puissance universelle. Les cheminements et les révélations de son imaginaire nous captivent autant qu’ils nous attendrissent. Ils touchent au cœur de notre propre intimité.

Manuel Piolat Soleymat